على غرار حملة “تمرد” التي تم تدشينها عام 2013 وبدعم مباشر من المخابرات المصرية والجيش لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، أطلق حزب “مستقبل وطن” المقرب من المخابرات والرئاسة، حملة “علشان نبنيها “، لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية.

وقد نظمت أمانة الحزب بجميع المحافظات اجتماعات بأمناء المراكز للإعلان عن بدء الحملة بمختلف المراكز، وتم نشر لجان في الشوارع تدعو المواطنين للتوقيع على الورقة التي تم تصميمها لهذا الغرض.

وكان أول المستجيبين لهذه الحملة، الفنانون والإعلاميون، حيث نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا لعدد كبير منهم أثناء توقيعهم على الورقة المخصصة للحملة، في حين تباهى عدد منهم بنشر صورته عبر حسابه بإنستجرام اثناء التوقيع من أمثال الفنانة غادة عبد الرازق، وتامر عبد المنعم وغيرهم.

من جانبهم وردا على هذه الحملة، أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #مش_عايزينك”، وتصدر “الترند” المصري، استنكروا فيه مثل هذه الدعوة ومعبرين عن رفضهم لترشح “السيسي” مرة أخرى، معددين ما وصفوها بالكوارث التي شهدتها مصر في عهده.

العسكر لن يقضوا علي الفساد

هو مش برضه تهريب حبيب العادلي فساد؟

هو مش التصالح مع الحرامية حسين سالم وغيره مش فساد؟#علشان_تبنيها#مش_عايزينك pic.twitter.com/zUoyIWtlDc — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) October 15, 2017

#مش_عايزينك

حولت كل مؤسسات الدولة و الاعلام لمسخ حكومة ذكي قدرة وبرلمان منبطح واعلام فاسد واهدرت قيم الكرامة والحرية لصالح الانبطاح والنفاق — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) October 14, 2017

#مش_عايزينك علشان الخلاصة كل يوم بتقفل الدنيا كل يوم الحياة بتزداد سوء وبؤس مش عايزينك علشان كل حتة في البلد شغال تبيع فيها ومفيش اَي شىء — Hassan Ali ☭ (@DoumaHassan) October 15, 2017

لانك استخدمت كل افاق ومحتال واحضرته للواجهة … وسجنت كل شريف ومخلص #مش_عايزينك — tarek issa aly (@EgyptFreedom) October 15, 2017