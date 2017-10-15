لقي 10 أشخاصٍ مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، في حريق اندلع في ورشة نجارة بحي بدر في الرياض، الأحد.

وأعلن الدفاع المدني السعودي أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق.

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني على تويتر صورا للحريق أظهرت رجال الإطفاء يتعاملون مع ألسنة النار التي التهمت إحدى الورش، وقد اصطفت أمام أحد مداخلها سيارتان لجهاز الإطفاء.

وأصدر الدفاع المدني بياناً أوضح فيه أن الحريق اندلع بعيد الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي (01,00 ت غ) في الورشة البالغة مساحتها نحو 600 متر مربع.

وأضاف أن طبيعة المواد المحترقة من أخشاب ومواد أخرى كانت موجودة في مقدمة الورشة أسهمت في سرعة انتشار الحريق.