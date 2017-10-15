طردت المذيعة التونسية عفاف الغربي، المطربة اللبنانية فيفيان مراد، بشكل غير مباشر، بعد تأخرها في حضور اللقاء الاذاعي على إذاعة “شمس إف إم”.

وقالت الغربي: “إننا نستقبل دائماً الفنانين التونسيين والعرب من كل البلدان بكل الحب، لكن أحياناً لا يردون هذا الترحاب بالشكل المناسب”، بحسب موقع مجلة “لها”.

وقالت فيفيان رداً على المذيعة التونسية، إن التنسيق لم يكن معها مباشرة ولا مع مدير أعمالها، وإنما مع امرأة تدعى روضة، وأنها لم تكن جالسة واضعة “رجل على رجل” بحسب تعبيرها.

بعدما انتهت فيفيان من كلمتها، ردت الغربي بأن وقت الحلقة قد انتهى، وأنه لم يعد هناك شيء يتم الحديث عنه، لترد عليها فيفيان قائلة، “شكراً لك أنكِ جئت بي لتوجيه هذا الحديث إلي”.

وردت عليها الغربي قائلة، “لقد جئت بك حتى نجري اللقاء، ولكنكِ تأخرت، لا نستطيع فعل أكثر من ذلك”، لتقوم الفنانة اللبنانية بعدها وتغادر الاستوديو.