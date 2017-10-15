فُجِعَ المواطن السعودي سلطان الدوسري، “بطل واقعة محطة وقود الرياض”، الأحد، بوفاة والدته وزوجها وأخته (3 سنوات) وأخيه (6 سنوات)، إثر حريق شبّ بسبب تماس كهربائي في منزل والدته بمدينة الرياض.

و‏أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض ‏أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغاً الساعة 7:21 يفيد باندلاع حريق في منزل بحي الملقا، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة للموقع.

وأضافت أنه اتضح أن الحريق اندلع في الصالة بالدور الأرضي منذ وقت مبكّر؛ مما تسبب في تصاعد الأدخنة وتشبعها في كامل المنزل.

وعملت فرق الاطفاء ‏على إخماد الحريق فيما قامت فرق الإنقاذ بتمشيط الموقع ليتم العثور على اربع حالات في مواقع متفرقة بالدور الثاني تم اخراجهم وبالكشف اتضح وفاتهم جراء أدخنة الحريق، وقد تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب سلطان الدوسري كان قبل أيام حديث مواقع التواصل لبطولته في إنقاذ أكثر من 50 شخصاً من حريق كاد أن يلتهمهم في محطة وقود بالرياض.

وحظي سلطان الدوسري حينها باهتمام وتكريم شعبي من عدد من القيادات وكان في مقدمتهم تكريمه من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ نظير موقفه البطولي في إنقاذ أرواح كانت على مقربةٍ من الموت وأشاد الجميع بموقفه البطولي، وإبعاد خطر مركبة محترقة في محطة وقود عبر مركبته الخاصة وتضررها وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الأرواح والممتلكات الخاصة.

وتصدّر هاشتاغ “#وفاه_عائله_منقذ_المحطه” الترند في السعودية، وغرّد الآف السعوديين حزناً وتضامناً مع الشاب الدوسري.

أحيانا نحصر السعاده

بشيء فـ نمتلكه ثم نبتلى به ! #وفاه_عايله_منقذ_المحطه — ميمااا الحربي 🇸🇦⚖. (@mmmmm1134) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#وفاه_عايله_منقذ_المحطه

سلطان بين منحة وابتلاء أسأل الله أن يصبر قلبه ويحسن عزاه ويغفر لموتاه

إنا لله وإنا إليه راجعون — الواضح المستتر (@abuhasan320324) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#وفاه_عايله_منقذ_المحطه

خبر أفجعنا كثيرًا . اللهم كما جعلت لأبنهم نصيب من أنقاذ الناس من نار الدنيا فأبعد أهله من عذاب نارك وصبر قلبه — Bdor (@Bdor_63) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#وفاه_عايله_منقذ_المحطه

يا وجع قلبي؛قسم بالله مو مصدقه !

الله يجبر كسره و يتغمد اهله بواسع رحمته ويغفر لهم 💔💔💔 — سِيّن 🌸🗝 (@s_vip2017) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#وفاه_عايله_منقذ_المحطه

سبحان الله من سخر له ان يكون له موقف ينتشر و قبل وفاتهم ليدعون لهم ويقفون معه في مصابه ، الله يغفر لهم ويرحمهم . — ROGA (@ro_ga_2) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#وفاه_عايله_منقذ_المحطه

ارادة الله ان تكون وفاتهم بعد موقف بطولي قام به ابنهم ليكسبوا وينالوا دعوات الكثير من الناس .. رحمهم الله وغفر لهم . — Abu Sultan (@Alsuliman_A1977) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧