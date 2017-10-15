في خبر يدعو للغرابة والاستهجان والضحك في الوقت نفسه، خاصة بعد تآمر وتحريض ( ولإمارات والبحرين ومصر) على لرئاسة منظمة “” ودعمهم للمرشحة الفرنسية، ننشرت وكالة الانباء السعودية “واس” خبرا حول إجراء الرئيس المصري عبد الفتاح ، اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي، الأمير ، تباحثا خلاله حول ث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

 

ووفقا لما ورد في خبر الوكالة والمضحك، أن الاتصال تناول عدد من القضايا، على رأسها “تنسيق الجهود وتعزيز ”، بالإضافة إلى تأكيد الجانبين حرصهما على تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

 

ووجّه الرئيس المصري في هذا الصدد الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها في دعم الترشيح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وأعرب السيسي عن تقديره للمواقف المقدرة للمملكة في الترويج ومساندة المرشحة المصرية، على حد قول الوكالة السعودية.

 

وكانت الحكومة المصرية دعت للتصويت لصالح مرشحة فرنسا أمام المرشح القطري علما أن من الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع منذ حزيران/يونيو.

 

وقال عضو في حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب التي استبعدت من المنافسة أمام المرشحة الفرنسية إن وزير الخارجية المصري الموجود في باريس “يدعو كل أصدقائه للتصويت لفرنسا”.