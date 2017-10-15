كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن تشهد انقساما غير مسبوق بين أعضائها، مؤكدا بأن “”، مرعوبون مما يحدث في اليمن وحالة الاقتصاد المنهارة والسياسات الداخلية والخارجية، وإقصاء ولي العهد لعدد من الامراء.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”خلافات شديدة في واقع الأسرة لم يصلها آل سعود مسبقا وهناك ألتفاف حول الأمير أحمد ومتعب لا يتحرك دون حراسه وأمراء كبار معتقلون وبن سلمان مختفي”.

وأضاف في تغريدة أخرى أن أمراء: “آل سعود مرعوبون مما يحدث، من مشاكل اليمن، ومن اقتصاد البلد، ومن السياسات الخارجية والداخلية، ومن أقصاء بن سلمان لهم، وأمور تهدد وجودهم فعليا”.

وكان الحساب قد نشر قبل أيام عدداً من التغريدات التي تحمل معلومات عن الوضع الذي يعيشه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي زوَّده بها أحد المقربين منه حسبما قال.

 

وكشف “العهد الجديد” أن بن سلمان يعيش حالياً في حالة قلق شديد، من تعرضه لأي اغتيال، كما أنه يشكّ بمعظم من حوله، ولا يرى في الوقت الحالي غير ولي العهد الإماراتي سنداً له، لذلك هو مسلّم له.

 