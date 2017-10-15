كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” أن العائلة الحاكمة بالسعودية تشهد انقساما غير مسبوق بين أعضائها، مؤكدا بأن “آل سعود”، مرعوبون مما يحدث في اليمن وحالة الاقتصاد المنهارة والسياسات الداخلية والخارجية، وإقصاء ولي العهد محمد بن سلمان لعدد من الامراء.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”خلافات شديدة في واقع الأسرة لم يصلها آل سعود مسبقا وهناك ألتفاف حول الأمير أحمد ومتعب لا يتحرك دون حراسه وأمراء كبار معتقلون وبن سلمان مختفي”.

خلافات شديدة في واقع الأسرة لم يصلها آل سعود مسبقا وهناك ألتفاف حول الأمير أحمد ومتعب لا يتحرك دون حراسه وأمراء كبار معتقلون وبن سلمان مختفي — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 14, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى أن أمراء: “آل سعود مرعوبون مما يحدث، من مشاكل اليمن، ومن اقتصاد البلد، ومن السياسات الخارجية والداخلية، ومن أقصاء بن سلمان لهم، وأمور تهدد وجودهم فعليا”.

آل سعود مرعوبون مما يحدث، من مشاكل اليمن، ومن اقتصاد البلد، ومن السياسات الخارجية والداخلية، ومن أقصاء بن سلمان لهم، وأمور تهدد وجودهم فعليا — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 14, 2017

وكان الحساب قد نشر قبل أيام عدداً من التغريدات التي تحمل معلومات عن الوضع الذي يعيشه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي زوَّده بها أحد المقربين منه حسبما قال.

وكشف “العهد الجديد” أن بن سلمان يعيش حالياً في حالة قلق شديد، من تعرضه لأي اغتيال، كما أنه يشكّ بمعظم من حوله، ولا يرى في الوقت الحالي غير ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد سنداً له، لذلك هو مسلّم له.