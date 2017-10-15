في خطوة لامتصاص حالة الغضب التي اجتاحت موقع التدوين المصغر “تويتر”، أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تنويه بخصوص الحفل المزمع إقامته نهاية الشهر الجاري، للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

وقالت الهيئة في بيان لها وعبر حسابها الرسمي على “تويتر: “تود الهيئة العامة للترفيه التنويه إلى أنه تم توجيه الجهة المنظمة بإلغاء الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبدالوهاب المزمع إقامته نهاية شهر أكتوبر الجاري ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان”.

وتابعت الهيئة مؤكدة أن: “إلغاء الفعالية جاء لعدم تقدم منظم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الفعاليات”.

واختتمت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية مناشدة: “تدعو الهيئة جميع الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات بالتواصل معها واستخراج التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ جميع حقوق الأطراف ذات العلاقة”.

تنويه بخصوص الحفل الغنائي للفنانة شيرين ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان … pic.twitter.com/4AP7ie4ejp — هيئة الترفيه (@GEA_SA) October 15, 2017

وجاء ذلك بعد أيام من تداول ناشطون ومتابعون عبر موقع التواصل الأكثر استخداما في السعودية، “تويتر”، خبرًا يفيد بإحياء المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب حفل في العاصمة السعودية الرياض، نهاية الشهر الجاري، يعود ريعه لمرضى السرطان.

ودشن الناشطون عبر موقع “تويتر” هاشتاج #شيرين_في_الرياض، احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السعودية، استنكروا فيه أسعار تذاكر الحفل المزمع، وقالوا إنها أسعار مبالغ فيها؛ حيث تبدأ من 3000 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 10000 ريال. كما انتقد بعض آخر، اتجاه المملكة الأخير في الاعتراف بنوع من الفن لطالما كان محظورا في بلاد الحرمين، ومُحرّما، مستنكرين مساعِ هيئة الترفيه في “الانفتاح” وفتح المجال لإقامة الحفلات الغنائية المختلفة.