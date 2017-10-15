استنكر الكاتب القطري والسياسي البارز جابر الحرمي، مواقف دول الحصار المخزية ضد قطر مشيرا إلى أن الأمة كانت خسائرها قبل ذلك بأي معركة محصورة في شقها العسكري والاقتصادي، ولكن الحصار أوضح أن هناك خسارة أخلاقية.

وقال “الحرمي” في تغريدة دونها عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”في كل المعارك والأزمات التي تعرضت لها أمتنا كانت الخسائر محصورة في شقها العسكري والإقتصادي، إلا #حصار_قطر كان النزيف أخلاقيا”

في كل المعارك والأزمات التي تعرضت لها أمتنا كانت الخسائر محصورة في شقها العسكري والإقتصادي .. إلا #حصار_قطر كان النزيف أخلاقيا .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 15, 2017

وأظهرت انتخابات #اليونسكو الأخيرة، بعض من هذه الخسارة الأخلاقية المخزية لدول الحصار، حيث دعمت مصر وروجت لدعم مرشحة فرنسا ضد المرشح القطري العربي المسلم نكاية في قطر، ما يعكس مستوى الانحطاط والهبوط الأخلاقي الذي وصلت إليه دول الحصار بسبب (خصومتهم الفاجرة).

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة وتؤكد أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.