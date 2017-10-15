تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر، مقطعا مصورا لمذيع سعودي بأحد القنوات الرياضية، يتمنى أن تصيب قطر كارثة طبيعية تمنعها من استضافة كأس العالم 2022 وذلك بعد فشل الحصار الجائر.

ويظهر المقطع الذي نقل جزء من حلقة حوراية لبرنامج “آخر شوط” المذاع على قنوات “pro sports” التابعة لـ mbc، مدى التدني والحقد الذي أكل قلوب بعض الإعلاميين “المطبلين” لقادة الحصار حتى ينالوا رضاهم.

بعد أن فشلوا في إيقاف نمو وازدهار وتطور دولة #قطر أصبحوا يتمنون أن تصيبها الكوارث الطبيعية حتى لايقام كأس العالم فيها pic.twitter.com/sikhMhcR4K — تلسكوب نيوز (@telenewsn) October 15, 2017

بعد أن فشلوا في إيقاف نمو وازدهار وتطور دولة #قطر أصبحوا يتمنون أن تصيبها الكوارث الطبيعية حتى لايقام كأس العالم فيها pic.twitter.com/sikhMhcR4K — تلسكوب نيوز (@telenewsn) October 15, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها