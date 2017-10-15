سخر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب القطرية” من تغريدة للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني الموالي للسعودية، تحدث فيها عن تجميد السلطات في قطر لأمواله وحساباته البنكية.

وعن وصف “آل ثاني” لحكومة بلاده بـ”النظام القطري” قال العذبة في تغريدة دونها عبر صفحته بتويتر رصدتها (وطن):”النظام القطري؟🤔

أخبروا الغبي بأن القطري لا يصف نظام بلاده بـ “القطري” بل يسميه “النظام الحاكم” أو “نظام تميم”.اطلع يا #دليم من حساب الرجال”

النظام القطري؟🤔

أخبروا الغبي بأن القطري لا يصف نظام بلاده بـ "القطري" بل يسميه "النظام الحاكم" أو "نظام تميم".

اطلع يا #دليم من حساب الرجال😂 https://t.co/1ki99FBCCK — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) October 14, 2017

وكان عبدالله بن علي قد غرد أمس قائلا:”شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله.”

شرفني النظام القطري بتجميد جميع حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله. — عبدالله علي آل ثاني (@abdullahthanii) October 14, 2017

ورد الشيخ القطري علي بن عبد الله آل ثاني، على التغريدات التي أطلقها حساب والده الشيخ عبد الله علي آل ثاني، وتحدثت عن قيام السلطات القطرية بمصادرة وتجميد حساباته البنكية، مؤكدا بأن هناك فرصة للتراجع عن الخطأ داعيا إياه ليغتنمها.

وقال “علي آل ثاني” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن، ردا على تغريدات والده الذي أعلن ولاءه للسعودية ودول الحصار: ” البعض يرى بأنه فوق الخطأ وهذا مستحيل فالجميع يرتكب الأخطاء. قال عليه الصلاة والسلام:(كل ابن آدم خطّاء وخير الخطائين التوابون).

أضاف في تغريدة أخرى: “من تأتيـه الفرصـه أن يترآجع عن خطأه [ فـ ليغتنمهآ ] فـ الفرص لن تتگرر . . !”. واختتم تدويناته قائلا: “فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ”.

وكان والده الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الموالي للسعودية وعبر حساب منسوب له في “تويتر” قد أوضح أن السلطات القطرية جمدت، السبت، جميع أرصدته البنكية