رحب الكاتب والمفكر الكويتي عبد الله النفيسي بما أسماه “استراتيجية ترامب لمواجهة إيران وتمددها التدميري في المنطقة”.

وقال النفيسي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر “نرجو في سياق إعلان ترامب أن نستعيد صنعاء من الحوثي”.

وتساءل في الوقت ذاته: “كيف ستنعكس استراتيجية ترامب الجديدة على سوريا ولبنان والعراق واليمن؟” مضيفا “كأن الرجل يريد إصلاح ما أفسده أوباما سيئ الذكر” على حد وصفه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في كلمة له أمس عن “استراتيجية جديدة” ستلجأ لها إدارته عوضا عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وتعتمد استراتيجية ترامب الجديدة على فرض عقوبات على النظام الإيراني وإعلان عقوبات على الحرس الثوري الذي وصفه بأنه “قوات إرهابية” والعمل على وقف برنامجه الصاروخي بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

بدورها رحبت كل من السعودية والإمارات والبحرين وإسرائيل بالتوجهات الجديدة لترامب ووصفتها بأنها “هامة” وأبدت استعدادها لدعمها.