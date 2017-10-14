تداول ناشطون مصريون عبر موقع التواصل “تويتر”، فيديو كارثي لمدرس مصري يستخدم إيحاءات جنسية وألفاظ غير لائقة، أثناء شرحه بدرس خصوصي داخل مركزه حيث يحاضر أمام عدد كبير من الطلبة والطالبات.

صدمة كبيرة أصابت متداولي المقطع المصور، مبدين أسفهم وحزنهم على ماوصل إليه مستوى التعليم في مصر.

وعبر عدد كبير من النشطاء عن “رعبهم” من المستقبل، عندما يتم تحضير جيل بهذا الأسلوب وتلك الطريقة.

إيحاءات جنسية في درس خصوصي.. فيديو صادم لمدرس وطلاب ثانوي يغزو مواقع التواصل pic.twitter.com/6t2GUYQSHf — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 14, 2017

ووفقا للقانون يواجه هذا المعلم تهمة السب وسوء استغلال السلطة الممنوحة له والخروج على المحتوى الوظيفي، ويجب أن يحال إلى محكمة تقديرية، لتحديد العقوبة التقديرية الواقعة عليه والتي تصل إلى حرامنه من وظيفته، وفقا للدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة.

وأضاف “خليل” في تصريحات لصحيفة مصرية: في هذه الحالة هناك نوعان من العقوبة، عقوبة تقديرية حيث يحال إلى محكمة تقديرية لتحديد نوع العقاب اللازم، وعقوبة جنائية حسب نوعية الألفاظ المستخدمة، فإذا كانت ألفاظ خارجة وبها تحرش وإيحاءات جنسية قد تصل العقوبة إلى العزل من الوظيفة والسجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات”.