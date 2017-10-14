أكد حساب “فارس بن سعود” الغير موثق بتويتر والشهير بتسريباته التي كثيرا ما ثبتت صحتها، أن استخبارات ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان برعاية محمد ابن زايد تعمل وفقا لسيناريو جديد على إذكاء نيران الفتنة بقطر بعد فشلها في الحصار الاقتصادي ومحاولة التدخل العسكري، وذلك عن طريق ضرب المواطنين القطريين بالمقيمين في الدولة.

وقال “بن سعود” الذي يتابعه قرابة الـ 50 ألف شخص بتويتر، في تغريدة رصدتها (وطن): “إستخبارات محمد ابن سلمان ومحمد ابن زايد وعن طريق بن سحيم

سربت معلومات لأشخاص محسوبين على الأخير داخل قطر الغاية منها ضرب المواطن بالمقيم لمحاولة إذكاء فتيل فتنة”

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إستخباراتMBZ-MBSوعن طريق بن سحيم

سربت معلومات لأشخاص محسوبين على الأخير داخل قطر

الغاية منها ضرب المواطن بالمقيم لمحاولة إذكاء فتيل فتنة — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 14, 2017

وأكد أن كل مايشاع عن أن الشعب السعودي يكره شعب قطر أو أمير قطر، هو كلام عاري عن الصحة ومصدره محمد ابن سلمان وابن زايد، مدللا على حديثه بقانون معاقبة التعاطف الذي أصدره ابن سلمان.

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كل مايشاع عن أن الشعب السعودي يكره شعب قطر أو أمير قطر

كلام عاري عن الصحة ومصدره MBZ-MBS.

والدليل قانون معاقبة التعاطف الذي أصدرهMBS — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 14, 2017

وأوضح أن قانون معاقبة التعاطف مع قطر، أظهر ضعفابن سلمان شعبياً، مضيفا أن نتيجة دراسات سريعة أجريت قبل حصار قطرتأكد أن محمد ابن سلمان سيواجه رفض شعبي لقراراته الرعناء.. حسب وصفه

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قانون معاقبة التعاطف مع قطر أظهر ضعف MBS شعبياً

ونتيجة دراسات سريعة أجريت قبل حصار قطر

تأكدMBS

إنه سيواجه رفض شعبي لقراراته الرعناء — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 14, 2017

وتابع “بن سعود”:”اضطرMBS لكشف عدم تأييد الشعب لقراراته بإصدار قانون يعاقب المتعاطف مع قطر وذلك لعلمه الأكيد أن99% من الشعب يرفض هذا القرار”

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أضطرMBS لكشف عدم تأييد الشعب لقراراته بإصدار قانون يعاقب المتعاطف مع قطر

وذلك لعلمه الأكيد أن99% من الشعب يرفض هذا القرار — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 14, 2017

واختتم فارس بن سعود تغريداته مؤكدا أن كل ما يرى في مواقع التواصل من هجوم على قطر وطعن في الأعراض وسب وشتم، هو بفعل الجيش الإلكتروني الإماراتي(ذباب)، مضيفا “والشعب السعودي مبعد قصرياً” وفقا لنص تغريدته.

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كل مانراه في مواقع التواصل من هجوم على الأشقاء وطعن في الأعراض وسب وشتم

بفعل الجيش الإلكتروني الإماراتي(ذباب)

والشعب السعودي مبعد قصرياً — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 14, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها