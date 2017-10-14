أحرقت سيدة سعودية زوجها بالزيت المغلي، بعد معرفتها بزواجه من أخرى غيرها.

ونشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو قالوا إنه للرجل الذي هرع إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين بدت آثار الحروق وقد غطت كامل ظهره.

بعد زواجه عليها.. امرأة تسكب الزيت المغلي على زوجها وتصيبه بحروق خطيرة في تثليث pic.twitter.com/jcr3ZiXUyK — سليمان الصقعبي (@SOLIMAN_10) October 14, 2017

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن المتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية في محافظة بيشة، عبد الله سعيد، قوله إن المصاب حضر إلى مستشفى تثليث العام، إثر سكب زيت حار عليه من زوجته نتيجة خلافات عائلية، وقد تم التعامل مع الحالة الطارئة حسب البروتوكول الطبي المتبع.

وأوضح الغامدي أنه عند وصوله للمستشفى، تم اتخاذ العلاجات والإجراءات المناسبة واللازمة، وتم التعامل معه كحالة طارئة، فور وصوله إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، والحروق تعتبر من الدرجة الثالثة.

ونقلت صحيفة “عاجل” السعودية عن الغامدي أيضاً قوله أن الرجل السعودي يبيت حالياً في وحدة الحروق، وأن حالته مستقرة تحت متابعة من الأطباء، وأضاف: “تم الكشف عليه من الناحية النفسية من أطباء النفسية والاجتماعية، وتبين بأن المريض يعاني من مرض نفسي”.

وتضاربت الأنباء بشأن القبض على الزوجة السعودية، ونقل موقع “عين اليوم” عن مصدر أمني بشرطة بيشة أن الأجهزة الأمنية ضبطت اليوم السيدة التي سكبت الزيت المغلي على جسد زوجها.

في حين ذكرت صحيفة “عاجل” أنه تم تداول معلومات عن القبض على الزوجة من قبل الأجهزة الأمنية، اليوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، مشيرةً أن مصادرها نفت إلقاء القبض على السيدة، مؤكدةً أن التحقيقات لا تزال جارية مع الزوج.