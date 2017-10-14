شن الشاعر الكويتي أحمد الكندري هجوما عنيفا على دول الحصار بعد تآمرها وتحريضها ضد المرشح القطري لرئاسة منظمة “اليونسكو”، حمد الكواري، واصفا إياهم “بالعرب الذين يرضعون من اليهود” على حد وصفه.

وقال “الكندري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” انتصرت المرشحة الفرنسية في انتخابات اليونسكو.. ونبارك لبعض العرب فوزهم بجائزة الغدر العالمي وكُل إناءٍ بما فيهِ ينضحُ”.

انتصرت المرشحة الفرنسية في انتخابات اليونسكو..

ونبارك لبعض العرب فوزهم بجائزة الغدر العالمي

وكُل إناءٍ بما فيهِ ينضحُ https://t.co/8gold65E8k — أحمد الكندري (@eng_alkandari) October 13, 2017

وأضاف في jغريدة أخرى:” آهٍ من القلبِ الخؤون عربٌ ولكن من يهودٍ يرضعون.. . أحمد الكندري”.

آهٍ من القلبِ الخؤون عربٌ ولكن من يهودٍ يرضعون..

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أحمد الكندري — أحمد الكندري (@eng_alkandari) October 13, 2017

وتابع “الكندري” معربا عن تضامنه مع المرشح القطري حمد الكواري قائلا: ” #بيض_الله_وجهك_ياحمد_الكواري رايتك بيضاء وانتصرت بقلوبنا وما أسقطك إلا غدر الغادرين”.

#بيض_الله_وجهك_ياحمد_الكواري رايتك بيضاء وانتصرت بقلوبنا وما أسقطك إلا غدر الغادرين — أحمد الكندري (@eng_alkandari) October 13, 2017

وفي هجوم على الوفد المصري، قال “الكندري” مرفقا فيديو لأحد الدبلوماسيين المصريين وهو يهتف “تسقط قطر وتحيا فرنسا”، قال: ” إذا أردت أن تعرف كيف باعوا فلسطين شاهد كمية الغدر في الوفد المصري في انتخابات اليونسكو.. مزابل التاريخ امتلأت من كثرة الساقطين في زماننا”.

إذا أردت أن تعرف كيف باعوا فلسطين

شاهد كمية الغدر في الوفد المصري في انتخابات اليونسكو..

مزابل التاريخ امتلأت من كثرة الساقطين في زماننا https://t.co/ZAyvnHXgbf — أحمد الكندري (@eng_alkandari) October 14, 2017

وكانت الحكومة المصرية دعت للتصويت لصالح مرشحة فرنسا أودري أزولاي أمام المرشح القطري علما أن مصر من الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر منذ حزيران/يونيو.

وقال عضو في حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب التي استبعدت من المنافسة أمام المرشحة الفرنسية إن وزير الخارجية المصري الموجود في باريس “يدعو كل أصدقائه للتصويت لفرنسا”.