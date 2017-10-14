شن الشاعر الكويتي هجوما عنيفا على بعد تآمرها وتحريضها ضد لرئاسة منظمة “”، ، واصفا إياهم “بالعرب الذين يرضعون من اليهود” على حد وصفه.

 

وقال “الكندري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” انتصرت في اليونسكو.. ونبارك لبعض العرب فوزهم بجائزة الغدر العالمي وكُل إناءٍ بما فيهِ ينضحُ”.

وأضاف في jغريدة أخرى:” آهٍ من القلبِ الخؤون عربٌ ولكن من يهودٍ يرضعون.. . أحمد الكندري”.

وتابع “الكندري” معربا عن تضامنه مع المرشح القطري حمد الكواري قائلا: ” #بيض_الله_وجهك_ياحمد_الكواري رايتك بيضاء وانتصرت بقلوبنا وما أسقطك إلا غدر الغادرين”.

وفي هجوم على الوفد المصري، قال “الكندري” مرفقا فيديو لأحد الدبلوماسيين المصريين وهو يهتف “تسقط وتحيا ”، قال: ” إذا أردت أن تعرف كيف باعوا فلسطين شاهد كمية الغدر في الوفد المصري في انتخابات اليونسكو.. مزابل التاريخ امتلأت من كثرة الساقطين في زماننا”.

وكانت الحكومة المصرية دعت للتصويت لصالح مرشحة فرنسا أودري أزولاي أمام المرشح القطري علما أن من الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر منذ حزيران/يونيو.

 

وقال عضو في حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب التي استبعدت من المنافسة أمام المرشحة الفرنسية إن وزير الخارجية المصري الموجود في باريس “يدعو كل أصدقائه للتصويت لفرنسا”.

 

 