أشاد السياسي والكاتب العراقي المعروف داود البصري، برد المندوب القطري “الراقي” في منظمة “اليونسكو”، علي زينل على هتافات أحد أعضاء الوفد المصري في المنظمة الذي هتف “تسقط قطر وتحيا فرنسا”.

وقال “البصري” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”تحيا مصر..قالتها قطر العربية الحرة وهي ترد على ضباع الأمة من سرسرية زمان العهر السياسي أخلاق أهل قطر تسمو على هلافيت الزمن العربي الرديء”

تحيا مصر..قالتها قطر العربية الحرة وهي ترد على ضباع الأمة من سرسرية زمان العهر السياسي أخلاق أهل قطر تسمو على هلافيت الزمن العربي الرديء. . — داود البصري (@dawoodalbasri) October 14, 2017

وتابع منددا بموقف دول الحصار “المخزي” من قطر:”مواقف مصر و السعودية و البحرين و الإمارات ضد المرشح القطري لقيادة اليونسكو حمد الكواري مواقف خزي وعار شنيعة ترسم معالم الإنحطاط السياسي!”

مواقف مصر و السعودية و البحرين و الإمارات ضد المرشح القطري لقيادة اليونسكو حمد الكواري مواقف خزي وعار شنيعة ترسم معالم الإنحطاط السياسي! — داود البصري (@dawoodalbasri) October 14, 2017

وكان “زينل” قد رد على الهتاف المصري الذي وصفه الكثير بأنه تصرف صبياني لا يليق بأي دبلوماسي: “”تحيا مصر وتحيا قطر و وتحيا كل الدول العربية”، وبين أن ما ورد على لسان أحد أعضاء البعثة المصرية هو تصرف فردي لا يقاس عليه، وقال إن الشعوب العربية ستبقى محبة لبعضها حتى لو اختلف الساسة في تفاصيل السياسة، مؤكداً على أن الشعوب لا يجب أن تقع في فخ الكراهية.

وأضاف مندوب قطر في رده الذي وصفه كثيرون بالرد الراقي: ليس لنا غنى عن بعضنا البعض، ولا يمكن لأن يستغني أحدنا عن الآخر، داعياً الشعوب العربية بأن تدع السياسة للساسة بما فيها من مصالح وعداوات وصداقات”.

وكان أعضاء البعثة المصرية قد أعترتهم فرحة جنونية بعد إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأخيرة باليونسكو على منصب مدير عام المنظمة بفوز مرشحة فرنسا “أودري أزولاي” في الجولة الأخيرة بـ30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري وزير الثقافة السابق حمد الكواري.

وهتف أحد أعضاء البعثة المصرية “تسقط قطر وتعيش فرنس” بعد إعلان فوز مرشحة فرنسا، مما أثار غضب و امتعاض الوفود الحاضرة هناك لتحويل مقر “منظمة التربية والعلم والثقافة” لساحة لمثل هذه الأفعال التي وصفوها بأنها لا تصدر عن دبلوماسيين أبدا.