استخدم الرئيس الأميركي ، في سياق حديثه عن واستراتيجيته الجديدة تجاه إيران بخطابه أمس، الجمعة، لأول مرة اسم “” وليس الفارسي كما تسميه إيران.

 

ورأى محللون ونشطاء أن تسمية “ترامب” المتعمدة، قصدها لاستفزاز إيران إرضاء للدول العربية الناقمة على إيران، وبعد ذلك يتمكن ترامب من ابتزاز هذه الدول ماليا.

 

 

 

 

 

 

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الجمعة، رفضه الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، واصفا إياها بأنها “نظام متطرف”. وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس، ويستشير حلفاء الولايات المتحدة في كيفية تعديله.

 

واتهم إيران بدعم “الإرهاب”، وشدد على أنه سيغلق “جميع الطريق على طهران للحصول على السلاح النووي”.

 

ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة تلفزيونية، بقوله: “أدعو رئيس الولايات المتحدة إلى أن يقرأ بشكل أفضل كتب التاريخ والجغرافيا والتعهدات الدولية والأدب والأخلاق”.

 

فيما قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، عبر حسابه على تويتر، إن “الجميع يعلم أن صداقة ترامب كانت للبيع مقابل أعلى سعر. والآن نعلم أن جغرافيته أيضا للبيع”.