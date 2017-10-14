استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سياق حديثه عن الخليج واستراتيجيته الجديدة تجاه إيران بخطابه أمس، الجمعة، لأول مرة اسم “الخليج العربي” وليس الفارسي كما تسميه إيران.

ورأى محللون ونشطاء أن تسمية “ترامب” المتعمدة، قصدها لاستفزاز إيران إرضاء للدول العربية الناقمة على إيران، وبعد ذلك يتمكن ترامب من ابتزاز هذه الدول ماليا.

ترامب يسمي الخليج العربي لأول مرة ويستفز إيران!

الهدف :

– إرضاء الدول العربية الناقمة على إيران لابتزازها ماليا وتعويض خسائر الإعصار الأخير pic.twitter.com/yWXVMmi9Ua — مركز وعي (@wmdctv) October 14, 2017

يريد ٤٠٠مليار وليس حبا فينا — ابن الرشيدي بن دعبان (@AbnY3fa) October 14, 2017

هذا رجل تاجر وابن سوق بيعرف يحسبها ويلعبها صح — فلسطينيه حرة (@soussanibrahem) October 14, 2017

شكله قبض شي حلو قبل الكلمه — 321 (@uMSKAJB51mUpnRE) October 14, 2017

#ترامب بيلعب على اكبير اوي عندما يهدد ويتلسن على ايران هذا كذب هوه بيلمح الى التخويف من ايران لجلب المال او شراء السلاح — 💙kareem (@50Kareem) October 14, 2017

هههههه مجانين ارضاهم بكلمة الخليج العربي😂😂😂….بعد ماسحب منهم مليارات — ولد الوطن (@nd_sho) October 14, 2017

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الجمعة، رفضه الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، واصفا إياها بأنها “نظام متطرف”. وقال إنه سيحيل الأمر إلى الكونغرس، ويستشير حلفاء الولايات المتحدة في كيفية تعديله.

واتهم إيران بدعم “الإرهاب”، وشدد على أنه سيغلق “جميع الطريق على طهران للحصول على السلاح النووي”.

ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة تلفزيونية، بقوله: “أدعو رئيس الولايات المتحدة إلى أن يقرأ بشكل أفضل كتب التاريخ والجغرافيا والتعهدات الدولية والأدب والأخلاق”.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، عبر حسابه على تويتر، إن “الجميع يعلم أن صداقة ترامب كانت للبيع مقابل أعلى سعر. والآن نعلم أن جغرافيته أيضا للبيع”.