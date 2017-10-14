من خلال 4 تغريدات فقط نشرها على حائط “تويتر” الخاص به، وجه الإعلامي البارز والمذيع المعروف بقناة “، رسالة هامة وقوية لقادة دول الحصار وشعوبهم في آن واحد.

 

وفي تغريدته الأولى التي رصدتها (وطن) وجه “ريان” رسالته إلى قادة دول الحصار قائلا:”لا تلقوا بالمسؤولية عن فشلكم على ،حاسبوا انفسكم ،وستعلمون بسهولة أن ناجحة لأنها على صواب،وأنكم فاشلون لأنكم على خطأ”

 

وتابع “قطر ترعى المواطن ،رعاية صحية وتعليمية وغذائية عالية،  ودخله يعتبر الأعلى عالميا وهي لا تتحمل مسؤولية فشل دول الحصارفي رعاية مواطنيها ”

 

وعن انحيازه للموقف القطري قال جمال ريان في تغريدته الثالثة “انحيازي لعدالة القضية القطرية مبدأي،لأنني نشأت في بيت وأسرة تخاف الله ،وتقف مع العدل والحق ولست خائفا على مصدر رزق العيش،لان الله حق”

 

واختتم مذيع الجزيرة تغريداته برسالة لشعوب دول الحصار جاء نصها”افيقوا يا شعوب دول الحصار من سباتكم،نحن في قطر نملك حرية التعبير عن الرأي واقسم بالله العظيم ان لا احد في قطر يقول لي غرد او لا تغرد”

 

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.

 

وكان الإعلامي جمال ريان قد استنكر لجوء “الذباب الإلكتروني” التابع لدول الحصار للسباب والشتم ومطالبته بعدم التدخل في الأزمة الخليجية، مؤكدا أنه من أهل الحجاز قبل قدوم آل سعود والإمارات.

جمال ريان on Twitter

“الى دول الحصار:لا تلقوا بالمسؤولية عن فشلكم على قطر ،حاسبوا انفسكم ،وستعلمون بسهولة إن قطر ناجحة لانها على صواب،وانكم فاشلون على خطأ #