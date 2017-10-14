من خلال 4 تغريدات فقط نشرها على حائط “تويتر” الخاص به، وجه الإعلامي البارز والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، رسالة هامة وقوية لقادة دول الحصار وشعوبهم في آن واحد.

وفي تغريدته الأولى التي رصدتها (وطن) وجه “ريان” رسالته إلى قادة دول الحصار قائلا:”لا تلقوا بالمسؤولية عن فشلكم على قطر ،حاسبوا انفسكم ،وستعلمون بسهولة أن قطر ناجحة لأنها على صواب،وأنكم فاشلون لأنكم على خطأ”

الى دول الحصار:لا تلقوا بالمسؤولية عن فشلكم على قطر ،حاسبوا انفسكم ،وستعلمون بسهولة إن قطر ناجحة لانها على صواب،وانكم فاشلون على خطأ #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 13, 2017

وتابع “قطر ترعى المواطن ،رعاية صحية وتعليمية وغذائية عالية، ودخله يعتبر الأعلى عالميا وهي لا تتحمل مسؤولية فشل دول الحصارفي رعاية مواطنيها ”

قطر ترعى المواطن ،رعاية صحية وتعليمية وغذائية عالية، ودخله يعتبر الأعلى عالميا وهي لا تتحمل مسؤولية فشل دول الحصارفي رعاية مواطنيها #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 13, 2017

وعن انحيازه للموقف القطري قال جمال ريان في تغريدته الثالثة “انحيازي لعدالة القضية القطرية مبدأي،لأنني نشأت في بيت وأسرة تخاف الله ،وتقف مع العدل والحق ولست خائفا على مصدر رزق العيش،لان الله حق”

انحيازي لعدالة القضية القطرية مبدأي،لأنني نشأت في بيت وأسرة تخاف الله ،وتقف مع العدل والحق ولست خائفا على مصدر رزق العيش،لان الله حق #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 13, 2017

واختتم مذيع الجزيرة تغريداته برسالة لشعوب دول الحصار جاء نصها”افيقوا يا شعوب دول الحصار من سباتكم،نحن في قطر نملك حرية التعبير عن الرأي واقسم بالله العظيم ان لا احد في قطر يقول لي غرد او لا تغرد”

افيقوا يا شعوب دول الحصار من سباتكم،نحن في قطر نملك حرية التعبير عن الرأي واقسم بالله العظيم ان لا احد في قطر يقول لي غرد او لا تغرد #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 13, 2017

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.

وكان الإعلامي جمال ريان قد استنكر لجوء “الذباب الإلكتروني” التابع لدول الحصار للسباب والشتم ومطالبته بعدم التدخل في الأزمة الخليجية، مؤكدا أنه من أهل الحجاز قبل قدوم آل سعود والإمارات.

جمال ريان on Twitter

“الى دول الحصار:لا تلقوا بالمسؤولية عن فشلكم على قطر ،حاسبوا انفسكم ،وستعلمون بسهولة إن قطر ناجحة لانها على صواب،وانكم فاشلون على خطأ #الخليج”