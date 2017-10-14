نقل الكاتب القطري البارز جابر الحرمي، عن مصادر خاصة قولها إن الأسبوع المقبل سيشهد خطوة جديدة للوساطة الكويتية على طريق حل الأزمة الخليجية المعقدة، مشيرا إلى أن البداية ستكون بزيارة هامة للرياض.

ودون “الحرمي” في تغريدة نشرها عبر صفحته بتويتر ورصدتها (وطن) ما نصه:”مصادر تتحدث عن جولة جديدة ستقوم بها الوساطة الكويتية الأسبوع المقبل .. تستهل بزيارة هامة للرياض في محاولة جديدة لحل #الازمة_الخليجية”

مصادر تتحدث عن جولة جديدة ستقوم بها الوساطة الكويتية الأسبوع المقبل .. تستهل بزيارة هامة للرياض في محاولة جديدة لحل #الازمة_الخليجية#الكويت — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 11, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.