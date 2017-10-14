قبل يومين، أطلقت شركة “فيسبوك” تحديثًا جديدًا قالت إن المرجو منه إفادة المستخدم بشكل كامل للوصول لكافة المعلومات الأكثر بحثًا في بعض الدول منها مصر هذا اليوم، حيث أضاف Today’s popular searches.

لكن، في مصر، بمجرد الضغط على جملة Today’s popular searches، ستظهر لك قائمة الكلمات مفصلة ومرتبة من الأكثر بحثًا، ومع استخدام التحديث الجديد وجد أن الأكثر تداولًا اليوم حسب الترتيب: (سما المصري، محمد صلاح، ومدام نهى السخنة).

وأثارت الكلمات جدل وسخرية المستخدمين وتساءلوا باندهاش عن الشخصية صاحبة التريند “نهى”، وسبب البحث المكثف عليها.

وبالبحث تبين أن “مدام نهى السخنه” هي عبارة عن صفحات وهمية وحسابات مزيفة يديرها عدد من الأشخاص من أجل النصب على مستخدمي فيس بوك، الراغبين في إقامة علاقات غير أخلاقية عبر الهاتف المحمول.

وتراجعت “فيسبوك” عن تقديم خدمة الكلمات الأكثر بحثًا في مصر، بعد يوم واحد من إطلاقها، بعدما أثارت حالة واسعة من الجدل بين المستخدمين.

وكان مستخدمو “فيسبوك” على الهواتف المعتمدة على أنظمة أندرويد فوجئوا بظهور نتائج البحث الأكثر تداولًا عبر شريط تطبيق الهاتف، وبينها كلمات ذات مدلولات إباحية أو جنسية.

ووجه عدد كبير من رواد الموقع انتقادات للشركة العالمية بسبب تلك الخدمة، والتي ستسمح بسهولة الوصول إلى الكلمات الإباحية للأطفال.