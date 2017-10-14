استنكرت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، إعلان السعودية عن إقامة حفل غنائي للمغنية المصرية المعروفة شيرين عبدالوهاب بالرياض قريبا، مشيرة إلى توجه “ابن سلمان” السريع والخطير لتغيير نهج المملكة الإسلامي وتدمير قيم وعادات الشعب السعودي من أجل تحقيق “علمانيته” المزعومة لإرضاء الغرب.

وتساءلت “عرابي” ساخرة في منشور لها بـ”فيس بوك” رصدته (وطن):”حفل غنائي لشيرين في الرياض وسعر التذكرة 2500 دولار !! متى سيقيمون حفلات لأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وباقي الكفار ؟ ”

وتابعت في هجوم عنيف على ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان:” ذلك المختل عدو الدين يهاجم اساسات الاسلام نفسه في ارض الاسلام”

وتعليقا على ما ذكرته وسائل الإعلام بالمملكة عن أن الحفل تقيمه جمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان، قالت “عرابي”:”وبالمناسبة , الحفل معمول لمرضى السرطان ولا معمول عشان يجيب للناس سرطان ؟ ”

ورفض مغردون سعوديون الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب المزمع إقامته ضمن فعاليات العشاء السنوي الخيري الخامس الذي تقيمه جمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان (سند) نهاية الشهر الحالي بالمملكة السعودية، وفق ما نشرت مواقع إلكترونية نقلا عن مديرة الجمعية “ريم الحجيلان”.

ورغم تأكيد “الحجيلان” أن المناسبة لن تكون حفل غنائيا عاما كما يروج له، وإنما دعوة عشاء خاصة لداعمات الجمعية من السيدات بعد أن يتم بيعهن بطاقات المناسبة المقدرة بين “أربعمئة وخمسمئة بطاقة”، إلا أن انتشار سعر البطاقة الواحدة الذي قيل إنه سوف يكون عشرة آلاف ريال سعودي، وكذلك إقامة حفل غنائي في الرياض لم يمرا دون أن يكون لهما صداهما على مواقع التواصل.

وأطلق الناشطون هاشتاجا بعنوان: ” #الشعب_يرفض_حفلة_شيرين”، احتل قائمة “الترند” السعودي على موقع “تويتر” أكدوا فيه على رفضهم القاطع لإقامة الحفل.

ووصف مغردون الحفل أو الدعوة للعشاء بأنه نوع من أنواع التلاعب بالدين، وإلباس المنكرات سترة الإنسانية.