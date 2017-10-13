شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، غادة عويس، هجوما عنيفا على على احد اعضاء الوفد المصري في منظمة “اليونسكو”، بعد هتافه “تسقط قطر وتحيا فرنسا”، على إثر فوز المرشحة الفرنسية “أودري أزولاي” بمنصب المدير العام للمنظمة، واصفة إياه بـ”السافل”.

وقالت “عويس”في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” مشيدة برد المندوب القطري على هتافات أحد اعضاء الوفد المصري: ” أبهرني مندوب قطر بردّه على ذاك السافل:”تحيا مصر وتحيا قطر”.

وكان أحد أعضاء البعثة المصرية قد هتف “تسقط قطر وتعيش فرنسا” بعد إعلان فوز مرشحة فرنسا، مما أثار غضب و امتعاض الوفود الحاضرة هناك لتحويل مقر “منظمة التربية والعلم والثقافة” لساحة لمثل هذه الأفعال التي وصفوها بأنها لا تصدر عن دبلوماسيين أبدا.

شفيه هذا؟

وين فاكر نفسه؟ في شارع الهرم ولا السيدة زينب؟ ولا فاكرها مباراة بين أهلي وزمالك!

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هذا عضو في "الوفد الرسمي المصري" لـ #اليونسكو😅 pic.twitter.com/6GvnuozyAY — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) October 13, 2017

من جانبه،رد المندوب القطري في منظمة “اليونسكو”، علي زينل قائلا: “تحيا مصر وتحيا قطر و وتحيا كل الدول العربية”، وبين أن ما ورد على لسان أحد أعضاء البعثة المصرية هو تصرف فردي لا يقاس عليه، وقال إن الشعوب العربية ستبقى محبة لبعضها حتى لو اختلف الساسة في تفاصيل السياسة، مؤكداً على أن الشعوب لا يجب أن تقع في فخ الكراهية.

وأضاف مندوب قطر في رده الذي وصفه كثيرون بالرد الراقي: ليس لنا غنى عن بعضنا البعض، ولا يمكن لأن يستغني أحدنا عن الآخر، داعياً الشعوب العربية بأن تدع السياسة للساسة بما فيها من مصالح وعداوات وصداقات”.