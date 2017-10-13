شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “”، ، هجوما عنيفا على على احد اعضاء الوفد المصري في منظمة “”، بعد هتافه “تسقط وتحيا ”، على إثر فوز ” بمنصب المدير العام للمنظمة، واصفة إياه بـ”السافل”.

 

وقالت “عويس”في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” مشيدة برد المندوب القطري على هتافات أحد اعضاء الوفد المصري: ” أبهرني مندوب قطر بردّه على ذاك السافل:”تحيا وتحيا قطر”.

 

وكان أحد أعضاء البعثة المصرية قد هتف “تسقط قطر وتعيش فرنسا” بعد إعلان فوز ، مما أثار غضب و امتعاض الوفود الحاضرة هناك لتحويل مقر “منظمة التربية والعلم والثقافة” لساحة لمثل هذه الأفعال التي وصفوها بأنها لا تصدر عن دبلوماسيين أبدا.

 

من جانبه،رد المندوب القطري في منظمة “اليونسكو”، علي زينل قائلا: “تحيا مصر وتحيا قطر و وتحيا كل ”، وبين أن ما ورد على لسان أحد أعضاء البعثة المصرية هو تصرف فردي لا يقاس عليه، وقال إن الشعوب العربية ستبقى محبة لبعضها حتى لو اختلف الساسة في تفاصيل السياسة، مؤكداً على أن الشعوب لا يجب أن تقع في فخ الكراهية.

 

وأضاف مندوب قطر في رده الذي وصفه كثيرون بالرد الراقي: ليس لنا غنى عن بعضنا البعض، ولا يمكن لأن يستغني أحدنا عن الآخر، داعياً الشعوب العربية بأن تدع السياسة للساسة بما فيها من مصالح وعداوات وصداقات”.