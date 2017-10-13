عبرت الكاتبة الصحفية السعودية، مها محمد الشريف عن حزنها لانسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل، من منظمة “اليونسكو”، معتبرة بأن السبب هو قطر، لقيام مرشحها حمد الكواري بالتنافس على مقعد مدير عام المنظمة.

وقالت “الشريف” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدتها “وطن” قبل ان تقوم بحذفها: “#اليونسكو انسحبت الولايات المتحدة من منظمة اليونسكو وهذه إسرائيل ستنسحب بعدها، قطر لا تشارك في مكان إلا تفسده..ولا زالت التظاهرات في العاصمة الفرنسية أمام مقر اليونسكو تطالب بإسقاط مرشح قطر”.

وكانت الولايات المتحدة، قد اعلنت أمس الخميس، أنها انسحبت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، متهمةً هذه المؤسسة بأنها “معادية لإسرائيل”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، إن الولايات المتحدة ستشكل “بعثة بصفة مراقب”؛ لتحل محل بعثتها في الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها.

إلى ذلك، عبرت المديرة العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، إيرينا بوكوفا، الخميس، عن “أسفها العميق” لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من هذه الوكالة الدولية، معتبرةً أنه “خسارة للتعددية”.

وقالت بوكوفا في بيان: “أود أن أعبر عن أسفي العميق لقرار الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من اليونسكو”.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير أوعز لوزارة الخارجية بالتحضير للخروج من “اليونسكو” أسوة بالولايات المتحدة.

وأكمل المكتب أن “نتنياهو” بارك قرار الرئيس الأمريكي، دونالد تارمب، والقاضي بانسحاب بلاده من المنظمة الدولية.