انتظرو اناقتي اليوم بأفراح عائلة ❤️ #الكواري& #السبيعي الكرام بالدوحة الله يتمم لكم وشكرا على احلى تعامل ما قصرتو حبايبي ❤️ اناقتي من ابداع انامل كل من : فستاني الراقي ابداع صديقي المصمم الخطير @by_thaher ❤️ مكياجي ابداع الجميلتين سعاد وفاطمة بقطر @lavish_makeup_artists❤️ شعري ابداع @bilal_hairstyle ❤️ وترقبو تفاصيل الحفل غدا احبكم💋 #حلا_الترك #المغرب_لايريد_منى_السابر #دنيا_بطمة #حاتم_عمور #مشاعل2017 #مريم_حسين #حلا_الترك_العاقة #غزل_الترك #منى_السابر #شيرين #احلام_الشامسي #احلام #اليسا #نانسي_عجرم #هيفاء_وهبي #مودل_روز #لجين_عمران #حليمة_بولند #سوريا #السعودية #البحرين #الكويت #الاردن #فلسطين #مصر #صاحبة_الوسامين

A post shared by 🇲🇦Gazel💯⚡💯جستس🇲🇦Ⓜ️ (@justice__to_all) on Oct 7, 2017 at 4:15am PDT