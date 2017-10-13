فضحت الفنانة المغربية نفسها باستخدامها حسابًا وهميًا على تطبيق “إنستجرام” تحت اسم justice _to_all، تستخدمه لمهاجمة الفنانة ووالدتها ، عقب نشرها مقطع فيديو خاص بها عن طريق الخطأ.

 

نُشر على الحساب مقطع فيديو لبطمة من إحدى حفلاتها، وتعليق يظهر بأنها هي من كتبته، جاء فيه: “انتظروا أناقتي اليوم بأفراح عائلة الكواري والسبيعي الكرام بالدوحة. الله يتمم لكم وشكرا على أحلى تعامل، ما قصرتو حبايبي”.

 

وأضافت: “أناقتي من إبداع أنامل صديقي المصمم الخطير ساهر كفستان، ومكياجي إبداع الجميلتين سعاد وفاطمة بقطر”، مما أثار ضجة واسعة بين المتابعين.

انتظرو اناقتي اليوم بأفراح عائلة ❤️ #الكواري& #السبيعي الكرام بالدوحة الله يتمم لكم وشكرا على احلى تعامل ما قصرتو حبايبي ❤️ اناقتي من ابداع انامل كل من : فستاني الراقي ابداع صديقي المصمم الخطير @by_thaher ❤️ مكياجي ابداع الجميلتين سعاد وفاطمة بقطر @lavish_makeup_artists❤️ شعري ابداع @bilal_hairstyle ❤️ وترقبو تفاصيل الحفل غدا احبكم💋 #حلا_الترك #المغرب_لايريد_منى_السابر #دنيا_بطمة #حاتم_عمور #مشاعل2017 #مريم_حسين #حلا_الترك_العاقة #غزل_الترك #منى_السابر  #شيرين #احلام_الشامسي #احلام  #اليسا  #نانسي_عجرم #هيفاء_وهبي  #مودل_روز  #لجين_عمران #حليمة_بولند #سوريا  #السعودية #البحرين #الكويت #الاردن #فلسطين  #مصر #صاحبة_الوسامين

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