فضحت الفنانة المغربية دنيا بطمة نفسها باستخدامها حسابًا وهميًا على تطبيق “إنستجرام” تحت اسم justice _to_all، تستخدمه لمهاجمة الفنانة حلا الترك ووالدتها منى السابر، عقب نشرها مقطع فيديو خاص بها عن طريق الخطأ.
نُشر على الحساب مقطع فيديو لبطمة من إحدى حفلاتها، وتعليق يظهر بأنها هي من كتبته، جاء فيه: “انتظروا أناقتي اليوم بأفراح عائلة الكواري والسبيعي الكرام بالدوحة. الله يتمم لكم وشكرا على أحلى تعامل، ما قصرتو حبايبي”.
وأضافت: “أناقتي من إبداع أنامل صديقي المصمم الخطير ساهر كفستان، ومكياجي إبداع الجميلتين سعاد وفاطمة بقطر”، مما أثار ضجة واسعة بين المتابعين.
انتظرو اناقتي اليوم بأفراح عائلة ❤️ #الكواري& #السبيعي الكرام بالدوحة الله يتمم لكم وشكرا على احلى تعامل ما قصرتو حبايبي ❤️ اناقتي من ابداع انامل كل من : فستاني الراقي ابداع صديقي المصمم الخطير @by_thaher ❤️ مكياجي ابداع الجميلتين سعاد وفاطمة بقطر @lavish_makeup_artists❤️ شعري ابداع @bilal_hairstyle ❤️ وترقبو تفاصيل الحفل غدا احبكم💋 #حلا_الترك #المغرب_لايريد_منى_السابر #دنيا_بطمة #حاتم_عمور #مشاعل2017 #مريم_حسين #حلا_الترك_العاقة #غزل_الترك #منى_السابر #شيرين #احلام_الشامسي #احلام #اليسا #نانسي_عجرم #هيفاء_وهبي #مودل_روز #لجين_عمران #حليمة_بولند #سوريا #السعودية #البحرين #الكويت #الاردن #فلسطين #مصر #صاحبة_الوسامين
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