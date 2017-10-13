فضحت الفنانة المغربية دنيا بطمة نفسها باستخدامها حسابًا وهميًا على تطبيق “إنستجرام” تحت اسم justice _to_all، تستخدمه لمهاجمة الفنانة حلا الترك ووالدتها منى السابر، عقب نشرها مقطع فيديو خاص بها عن طريق الخطأ.

نُشر على الحساب مقطع فيديو لبطمة من إحدى حفلاتها، وتعليق يظهر بأنها هي من كتبته، جاء فيه: “انتظروا أناقتي اليوم بأفراح عائلة الكواري والسبيعي الكرام بالدوحة. الله يتمم لكم وشكرا على أحلى تعامل، ما قصرتو حبايبي”.

وأضافت: “أناقتي من إبداع أنامل صديقي المصمم الخطير ساهر كفستان، ومكياجي إبداع الجميلتين سعاد وفاطمة بقطر”، مما أثار ضجة واسعة بين المتابعين.