أعلن فريق طبي في مستشفى “إنوفا” بولاية فيرجينيا الأمريكية، فجر الجمعة، نجاح عملية زراعة الرئة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.

وفي بيان صحفي وصل “الأناضول”، قال رئيس المفوضية العامة للمنظمة في واشنطن، حسام زملط “إن الفريق الطبي (الذي أجرى العملية الجراحية) أعلن نجاحها”، مؤكداً تجاوب الرئة وعملها بشكل جيد.

وأشار زملط إلى أن عريقات يتماثل للشفاء، لكنه يحتاج علاجا ومتابعة لعدة أسابيع.

وكان عريقات (52 عاماً) ينتظر متبرعاً للقيام بالعملية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يعاني مشاكل صحية منذ شهور، قبل أن يقوم بإجراء العملية بنجاح.