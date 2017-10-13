في “شطحة” جديدة للفلكي المصري أحمد شاهين، صاحب التصريحات المثيرة للجدل دائما، زعم بأن مصر لن تشارك في بطولة كأس العالم المقرر عقدها منتصف العام القادم بروسيا مرجعا السبب إلى قيام الحرب العالمية الثالثة.حسب زعمه

وقال عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين، تعقيبا على عدم صدق تنبؤه بعدم صعود مصر لكأس العالم وإحراجه بأن جميع توقعاته “فنكوش”، إن نصف توقعه الرياضي حدث بالفعل.وهو حصول النادي الأهلي على الدوري، لافتًا إلى أنه تنبأ بتألق عصام الحضري، والكابتن محمد صلاح، قبل بدء المباراة.

وأضاف “شاهين”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى ببرنامج “اقتحام” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن أحد الجهات الأمنية تواصلت معه أثناء المباراة، واتضح أن هناك شخص قام بعمل عمل للمنتخب، وهو ما اتضح من أداء المنتخب خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أنه طلب منهم تشغيل القرآن الكريم بكثافة، والقيام ببعض الخطوات لفك العمل، مما ساهم في تأهلهم لكأس العالم.

وتابع، أن توقعه بعدم وصول مصر لكأس العالم صحيح، مشددًا على أن مصر لن تصل لكأس العالم بالفعل؛ نتيجة قيام الحرب العالمية الثالثة، وتوقف كأس العالم نهائيًا.