تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو أثار موجة من الغضب في ، أظهر أطفال إحدى الحضانات وهم يؤدون دورا تمثيليا لعملية “” وكيف يتم .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت عدد من الأطفال الإناث وهن يشكلن دائرة باعتبارها البويضة، في حين ظهر عدد آخر من الاطفال الذكور باعتبارهم حيوانات منوية ويتسابقون لتلقيح البويضة.

من جانبهم، عبر مغردون، عن غضبهم لمثل هذه الطريقة في التعليم لأطفال لم يتجاوزوا الخمسة أعوام، مؤكدين بأن هناك العديد من المواضيع الاخرى التي تناسب مثل هؤلاء الاطفال.

 