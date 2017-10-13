تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو أثار موجة من الغضب في الأردن، أظهر أطفال إحدى الحضانات وهم يؤدون دورا تمثيليا لعملية “الجماع” وكيف يتم تلقيح البويضة بالحيوان المنوي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت عدد من الأطفال الإناث وهن يشكلن دائرة باعتبارها البويضة، في حين ظهر عدد آخر من الاطفال الذكور باعتبارهم حيوانات منوية ويتسابقون لتلقيح البويضة.

شاهد فساد المنظومة التعليمة فى مدارس الأطفالpic.twitter.com/zq3xtYg3dL — مركز وعي (@wmdctv) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

من جانبهم، عبر مغردون، عن غضبهم لمثل هذه الطريقة في التعليم لأطفال لم يتجاوزوا الخمسة أعوام، مؤكدين بأن هناك العديد من المواضيع الاخرى التي تناسب مثل هؤلاء الاطفال.

باي باي على التعليم ، الله المستعان ، المشكلة لما الولد يسال من وين ايي الحيوان المنوي ؟ هذا شو اقوله الحين ، — moh. G A (@uaegundam) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

مدري نضحك ولا نبكي — alsamer (@Z00zya) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

هاد مو فساد هاد انحلال و جهل

الاطفال بهاد العمر في الف موضوع تاني لازم يتعلمو مو يتعلمو هاد الحكي

في عمر لازم الواحد يتعلم عن جسمو — yassen bulbul (@yassen_bulbul) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧