نشرت عارضة الأزياء العالمية إيميلي راتاجكوسكي، صوراً عارية عبر حسابها على إنستغرام، داخل ردهات فندق “المامونية” العريق بمدينة مراكش المغربية، ما تسبب بموجة سخط في صفوف المغاربة.

وشاركت العارضة والممثلة الأميركية – البريطانية، متابعيها صورة بصدر عارٍ داخل الفندق، معلِّقة عليها باللغة الفرنسية قائلةً “شكراً مراكش”، وهي الصورة التي لاقت إعجاب مليون و66 ألفاً من المتابعين.

وأثنى أغلب المعلقين على جمال العارضة وأنوثتها، فيما أعرب آخرون عن تمنياتهم للعارضة المثيرة للجدل بالإقامة الطيبة على الأراضي المغربية وبمدينة مراكش الساحرة.بحسب “هاف بوست عربي”

الصورة التي تفاعلت معها الصحافة العالمية، أثارت حفيظة مغاربة أعربوا عن سخطهم من تعرِّي الشابة وسط الفندق، على الرغم من وجود لافتات تطلب من النزلاء عدم التجول داخله بملابس عارية.