في قرار متوقع أوقفت السلطات المغربية الشيخ الشهير “محمد الفيزازي” عن الخطابة على خلفية الفضيحة التي طالته أخيراً، والمتعلقة بزواجه عرفياً من فتاة تدعى “حنان” اتهمته باستغلالها جنسيا والتخلّي عنها، في قضية استأثرت باهتمام الرأي العام المغربي، ما دفع القضاء إلى التدخل وفتح تحقيق.

ووفقا لما نقلته (العربية. نت) ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن وزارة الأوقاف المغربية أعفت الشيخ محمد الفيزازي من إلقاء الخطبة، اليوم الجمعة، في مسجد “طارق بن زياد” في مدينة طنجة، وسيتم تعويضه بإمام آخر، إلى غاية أن يقول القضاء كلمته في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف الشابة التي تتهمه.

وكانت فتاة تدعى حنان (19 سنة)، كشفت في فيديوهات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية خلال الأسبوع الماضي، أن الشيخ محمد الفيزازي “تزوج بها عن طريق الفاتحة” دون أي توثيق للاقتران كما هو معمول به قانونياً، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج لمدة 5 أشهر ثم تخلى عنها، إلا أنّ الداعية المذكور نفى الاتهامات التي وجهت إليه، واعتبرها مؤامرة تستهدف تشويه سمعته.

وتعقيباً على قرار السلطات توقيفه عن الإمامة والخطابة، أكد الفيزازي، أنه “لن يكون حاضراً اليوم بخطبة الجمعة”، في المسجد الواقع في حي “كاساباراطا” بمدينة طنجة، وأرجع غيابه إلى “التعب الذي سبّبه له ما نشر حوله في الآونة الأخيرة، وتنقّله بين أقسام الشرطة”.

وفتحت قوات الأمن المغربية هذا الأسبوع، تحقيقاً في تصريحات الطرفين والاتهامات المتبادلة بينهما.

ورفعت جمعية الكرامة لحقوق الإنسان في تطوان، الأربعاء، دعوى قضائية ضد الشيخ محمد الفيزازي، تتهمه فيها بخيانة زوجته الأولى، ومضاجعة حنان، التي تبلغ من العمر 19 سنة، عبر التغرير بها، وبأهلها بتقديم وعد أنه سيتزوجها.

ووكلت الجمعية المحامي، أمين حجاج، لرفع دعوى قضائية ضد الفيزازي بتهم الخيانة الزوجية، وسب وقذف حنان، علما أنه صرح سابقا ما يفيد أن حنان ليست زوجته، وكانت تجمعها به علاقة خطوبة فقط، كما وصفها في حلقات إعلامية بالعاهرة.

ووضعت الشكوى القضائية ضد الشيخ محمد الفيزازي، لدى وكيل الملك في مدينة طنجة، بتاريخ الأربعاء 11 أكتوبر الجاري.

وتزامنا مع الشكوى المذكورة، ظهر الفيزازي في مقطع فيديو، نشره موقع “شوف تي في”، في منزل حنان، يعترف بأنها زوجته، ويقدم أفراد عائلتها وهم مجتمعين على مائدة الطعام.