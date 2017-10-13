شن السياسي التونسي ورئيس حزب “تيار المحبة” محمد الهاشمي الحامدي، هجوما عنيفا على دول الحصار، لتحالفها ضد المرشح القطري لرئاسة منظمة “اليونسكو”، وسط أنباء عن توجهها لدعم المرشحة الفرنسية في حال فشلت المرشحة المصرية للوصول لجولة الحسم.

وقال “الحامدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”حتى لم يفز مرشح قطر في الجولة النهائية من انتخابات اليونيسكو ، فإن تصدره في كل الجولات التمهيدية ضربة مؤلمة لحكام #مصر #الإمارات و #السعودية”.

حتى لم يفز مرشح قطر في الجولة النهائية من انتخابات اليونيسكو ، فإن تصدره في كل الجولات التمهيدية ضربة مؤلمة لحكام #مصر #الإمارات و #السعودية — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

وأضاف في تدوينة أخرى: “أنفق حكام #السعودية #الإمارات #مصر أموالا وجهودا كثيرة في تشويه #قطر واتهامها بكل نقيصة. ففضحهم الله على رؤوس الأشهاد في انتخابات اليونيسكو”.

أنفق حكام #السعودية #الإمارات #مصر أموالا وجهودا كثيرة في تشويه #قطر واتهامها بكل نقيصة. ففضحهم الله على رؤوس الأشهاد في انتخابات اليونيسكو. — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

وكانت نتائج الجولة الرابعة لانتخابات المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قد أشارت إلى تقدم المرشح القطري للمنصب حمد بن عبد العزيز الكواري بعد حصوله على 22 صوتا من أصل 58.

وبحسب النتائج التي نشرتها المنظمة مساء الأربعاء على حسابها في “تويتر”، تقدم الكواري في هذه الجولة على منافستيه الفرنسية أودريه أزولاي والمصرية مشيرة خطاب واللتان حصلتا على 18 صوتا لكل منهما.

ويشهد اليوم الجمعة جولة خامسة، لاختيار المرشح للمنصب، وذلك على وقع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة الدولية، وإيعاز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوزارة الخارجية الإسرائيلية باتخاذ ذات الخطوة.