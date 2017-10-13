بعد ساعات من تمديد قانون الطوارىء، قتل ستة من عناصر الأمن المصري وأصيب ستة آخرين بينهم حالات حرجة في هجوم على نقطة تفتيش جنوب العريش في شبه جزيرة سيناء فجر الجمعة، وفقا لما نقلته قناة “الجزيرة”.

وجاء ذلك في حين أعلنت الحكومة المصرية مساء الخميس تمديد حظر التجول المفروض في بعض مناطق مدينتي رفح والعريش في محافظة شمال سيناء، بعدما قرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، يحظر التجول في بعض مناطق رفح والعريش (أقصى الشمال الشرقي من شبه جزيرة سيناء) المحاذية لساحل البحر المتوسط وخط الحدود الدولية مع قطاع غزة.

وهذه هي المرة الـ13 التي تعلن فيها السلطات المصرية تمديد حظر التجول في بعض مناطق محافظة شمال سيناء منذ عام 2014، وكان كل تمديد لفترة ثلاثة أشهر.

وتنشط في شمال سيناء في السنوات الأخيرة جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تطلق على نفسها اسم “ولاية سيناء” وتهاجم قوات الجيش والشرطة ومواقعهما، غير أن وتيرة الهجمات تراجعت في الآونة الأخيرة.