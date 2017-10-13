رد الخاسر في مدير عام منظمة “”، الدكتور حمد الكواري على مستشار ولي عهد أبو ظبي بعد تشفيه بخسارة المرشح القطري بالفوز بالمنصب، في اعقاب منافسة شرسة بينه وبين التي تواطأت على إنجاحها.

 

وفور إعلان النتيجة بفوز المرشحة الفرنسية اليهودية  “أودري أوزلاي”، غرد “عبد الله” عبر “تويتر” قائلا: ” فرق ضخم بين التي فازت بتنظيم وهي في عز صعودها الدبلوماسي وخسارة مرشحها لمنصب مدير اليونسكو وهي في هبوط سياسي مستمر”.

 

من جانبه رد الدكتور حمد الكواري على مستشار ابن زايد الذي طالما وصفه “زورا” بالصديق قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

يأتي ذلك بعد ان زعم مستشار “ابن زايد” بأن الدكتور حمد الكواري” صديق عزيز”، قائلا في رده على إعلامية مصرية استنكرت عدم دعمه لـ”الكواري” قائلا: “اكرر ان د حمد الكواري صديق عزيز ومثقف فاضل ومرشح جاد ويستحق الفوز لكنه يمثل الدولة الخطأ التي ستشكل عبء عليه. قطر هي المشكلة وليس د الكواري”.

 

وكانت نتيجة انتخابات الجولة الأخيرة باليونسكو على منصب مدير عام المنظمة قد انتهت بفوز مرشحة ” في الجولة الأخيرة بـ30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري وزير الثقافة السابق حمد الكواري، بعد حملة ضخمة من دول الحصار التي تواطأت لخسارته وأعلنت عن دعمها للمرشحة الفرنسية.