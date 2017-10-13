رد المرشح القطري الخاسر في انتخابات مدير عام منظمة “اليونسكو”، الدكتور حمد الكواري على مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله بعد تشفيه بخسارة المرشح القطري بالفوز بالمنصب، في اعقاب منافسة شرسة بينه وبين المرشحة الفرنسية التي تواطأت دول الحصار على إنجاحها.

وفور إعلان النتيجة بفوز المرشحة الفرنسية اليهودية “أودري أوزلاي”، غرد “عبد الله” عبر “تويتر” قائلا: ” فرق ضخم بين قطر التي فازت بتنظيم كأس العالم 2022 وهي في عز صعودها الدبلوماسي وخسارة مرشحها لمنصب مدير اليونسكو وهي في هبوط سياسي مستمر”.

فرق ضخم بين قطر التي فازت بتنظيم كأس العالم 2022 وهي في عز صعودها الدبلوماسي وخسارة مرشحها لمنصب مدير اليونسكو وهي في هبوط سياسي مستمر — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 13, 2017

من جانبه رد الدكتور حمد الكواري على مستشار ابن زايد الذي طالما وصفه “زورا” بالصديق قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

حسبنا الله ونعم الوكيل — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) October 13, 2017

يأتي ذلك بعد ان زعم مستشار “ابن زايد” بأن الدكتور حمد الكواري” صديق عزيز”، قائلا في رده على إعلامية مصرية استنكرت عدم دعمه لـ”الكواري” قائلا: “اكرر ان د حمد الكواري صديق عزيز ومثقف فاضل ومرشح جاد ويستحق الفوز لكنه يمثل الدولة الخطأ التي ستشكل عبء عليه. قطر هي المشكلة وليس د الكواري”.

اكرر ان د حمد الكواري صديق عزيز ومثقف فاضل ومرشح جاد ويستحق الفوز لكنه يمثل الدولة الخطأ التي ستشكل عبء عليه. قطر هي المشكلة وليس د الكواري — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 13, 2017

وكانت نتيجة انتخابات الجولة الأخيرة باليونسكو على منصب مدير عام المنظمة قد انتهت بفوز مرشحة فرنسا “أودري أزولاي” في الجولة الأخيرة بـ30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري وزير الثقافة السابق حمد الكواري، بعد حملة ضخمة من دول الحصار التي تواطأت لخسارته وأعلنت عن دعمها للمرشحة الفرنسية.