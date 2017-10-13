شنَّ السفير القطري في إسبانيا، هجوما عنيفا على بعد تآمرها وتحريضها لإسقاط لرئاسة منظمة “” ودعمها للمرشحة الفرنسية، مؤكدا بأن هذا اليوم سيكون نقطة سوداء في سجلها.

الكوار

وقال “الكواري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” دول الحصار خرجت من حلبة المنافسة في اليونسكو بهزيمه نكراء و بدأت تتآمر خلف الكواليس ضد المرشح العربي ، سجل يا تاريخ #كلنا_”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” مبروك عليكم يا دول الحصار بفوز الفرنسية ، ولكن التاريخ لن يرحم وسوف يسجل هذا الْيَوْمَ كنقطة سوداء في سجلكم ضد الامتين العربية و الاسلامية”.

 

وأكد “الكواري” على أن ” قطر خرجت من اليونسكو مرفوعة الرأس و حظت باحترام المجتمع الدولي ، بينما دول الحصار سقطت في الهاوية #كلنا_قطر”.

 

وأُعلنت نتيجة انتخابات الجولة الأخيرة باليونسكو على منصب مدير عام المنظمة، مساء الجمعة، بفوز مرشحة ” بـ30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري وزير الثقافة السابق حمد الكواري.

 

وكانت الحكومة المصرية دعت للتصويت لصالح أودري أزولاي أمام المرشح القطري علما أن من الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر منذ حزيران/يونيو.

 

وقال عضو في حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب التي استبعدت من المنافسة أمام إن وزير الخارجية المصري الموجود في باريس “يدعو كل أصدقائه للتصويت لفرنسا”.