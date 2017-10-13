شنَّ السفير القطري في إسبانيا، محمد الكواري هجوما عنيفا على دول الحصار بعد تآمرها وتحريضها لإسقاط المرشح القطري لرئاسة منظمة “اليونسكو” ودعمها للمرشحة الفرنسية، مؤكدا بأن هذا اليوم سيكون نقطة سوداء في سجلها.

الكوار

وقال “الكواري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” دول الحصار خرجت من حلبة المنافسة في اليونسكو بهزيمه نكراء و بدأت تتآمر خلف الكواليس ضد المرشح العربي ، سجل يا تاريخ #كلنا_قطر”.

دول الحصار خرجت من حلبة المنافسة في اليونسكو بهزيمه نكراء و بدأت تتآمر خلف الكواليس ضد المرشح العربي ، سجل يا تاريخ #كلنا_قطر — Mohammed Al Kuwari (@Amb_AlKuwari) October 13, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” مبروك عليكم يا دول الحصار بفوز الفرنسية ، ولكن التاريخ لن يرحم وسوف يسجل هذا الْيَوْمَ كنقطة سوداء في سجلكم ضد الامتين العربية و الاسلامية”.

مبروك عليكم يا دول الحصار بفوز الفرنسية ، ولكن التاريخ لن يرحم وسوف يسجل هذا الْيَوْمَ كنقطة سوداء في سجلكم ضد الامتين العربية و الاسلامية. — Mohammed Al Kuwari (@Amb_AlKuwari) October 13, 2017

وأكد “الكواري” على أن ” قطر خرجت من انتخابات اليونسكو مرفوعة الرأس و حظت باحترام المجتمع الدولي ، بينما دول الحصار سقطت في الهاوية #كلنا_قطر”.

قطر خرجت من انتخابات اليونسكو مرفوعة الرأس و حظت باحترام المجتمع الدولي ، بينما دول الحصار سقطت في الهاوية #كلنا_قطر — Mohammed Al Kuwari (@Amb_AlKuwari) October 13, 2017

وأُعلنت نتيجة انتخابات الجولة الأخيرة باليونسكو على منصب مدير عام المنظمة، مساء الجمعة، بفوز مرشحة فرنسا “أودري أزولاي” بـ30 صوتا مقابل 28 لمنافسها القطري وزير الثقافة السابق حمد الكواري.

وكانت الحكومة المصرية دعت للتصويت لصالح مرشحة فرنسا أودري أزولاي أمام المرشح القطري علما أن مصر من الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر منذ حزيران/يونيو.

وقال عضو في حملة المرشحة المصرية مشيرة خطاب التي استبعدت من المنافسة أمام المرشحة الفرنسية إن وزير الخارجية المصري الموجود في باريس “يدعو كل أصدقائه للتصويت لفرنسا”.