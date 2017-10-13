قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن دولة الإمارات أعلنت، الخميس، إنهاء مهمة سفير كوريا الشمالية غير المقيم لدى الإمارات، وإنهاء مهمة سفير الإمارات غير المقيم لدى كوريا الشمالية.

وأضافت الوكالة أن دولة الإمارات أوقفت أيضا إصدار تأشيرات دخول جديدة لمواطني كوريا الشمالية، وكذلك إصدار تراخيص جديدة لأي شركات كورية شمالية.

ويقيم عدة آلاف من عمال كوريا الشمالية في منطقة الخليج، ويعملون أساسا في مواقع البناء.

وقالت الوزارة “إن الإجراءات التي تعلن عنها دولة الإمارات تأتي في سياق مسؤوليتها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي؛ لتعزيز الإرادة الدولية، والحرص على وقف انتشار الأسلحة النووية والبرنامج الصاروخي، اللذين يهددان الأمن والسلم الدوليين”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، الشهر الماضي، لتكثيف الضغط على كوريا الشمالية؛ لدفعها للتخلي عن أسلحتها النووية، واستغل خطابه أمام المنظمة الدولية للحديث عن ما وصفه بأكبر تحد عالمي.

وأدت التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا إلى تصاعد حدة التوتر العالمي، ودفعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عدة جولات من العقوبات الدولية.

وفي واشنطن، رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار الإمارات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيزر ناورت: “سعداء جدا لسماع ذلك. كثير من الدول تتخذ الخطوات التي طلبنا (منها) اتخاذها”.

جاء إعلان الإمارات بعد تحركات مماثلة من دول مجاورة، مثل قطر والكويت، التي خفضت الشهر الماضي علاقاتها مع بيونجيانج، وأوقفت إصدار تأشيرات دخول جديدة لمواطني كوريا الشمالية.