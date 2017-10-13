ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على الفنان رامي صبري، أثناء تواجده في منطقة المعادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تنفيذا لقرار ضبط وإحضار صادر بشأنه.وفق ما ذكرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية

وأشارت مصادر امنية، أنه فور إستلام قرار الضبط والإحضار، تم استهداف المطرب والقبض عليه، وتم إحالته إلى جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده تنفيذا لقرار ضبطه.

وذكرت بعض المواقع أنه تم القبض على رامي صبري بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية، بعد بلاغ مزعم أحد أعضاء فرقته السابقين.