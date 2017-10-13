هاجم نشطاء سعوديون عبر “تويتر” الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري” على قناة “إم بي سي أكشن” السعودية، واستنكروا عليه مواقفه السابقة التي اعتبروها إدانة له، أو تتّهمه بالتعصب الرياضي وإثارة الفتنة بين جماهير كرة القدم في المملكة.

وفور صدور قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة عبد الله البرقان من عضوية الاتحاد بصورة مؤقتة لوجود شبهات فساد متعلقة به، أعاد ناشطون تدوينة قديمة لـ”الفراج”، يدافع فيها عن “البرقان” ويؤكد ان موقفه سليم 100%.

وأطلق السعوديون هاشتاغ “#اعفاء_وليد_الفراج_مطلب”، قائمة الأعلى تداولا في “الترند” السعودي، بآلاف التغريدات.

الفراج يقول في برنامجه رئيس هيئة الرياضة هلالي ! أيُعقل أن يمر هذا التصريح الخطير والمثير للتعصب بدون ردة فعل من الهيئة أو رئيسها !#اعفاء_وليد_الفراج_مطلب pic.twitter.com/egMAShXjNM — محمد المعيض (@MSJ_6666) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

#اعفاء_وليد_الفراج_مطلب قال صلى الله عليه وسلم:(آية المنافق ثلاث:

إذا حدث كذب

وإذا وعد أخلف

وإذاأؤتمن خان

وكلها فيه

الله يجيرنا وكل الناس pic.twitter.com/0jnmZjt0rq — الملكي احمد (@helali1987) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

#اعفاء_وليد_الفراج_مطلب

يجب أزاحة هذا الذي تسبب في هدم رياضة وطن بتعصبه المقيت حتى أصبحت الأجيال القادمة في خطر مما يقول — khaled alharti (@khaledj5555) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

#اعفاء_وليد_الفراج_مطلب وليد الفراج ترك التطبيل بيده

ل يطبل بلسانه

هو لم بغير مهنته بل غير من شكلها فقط #الطبل pic.twitter.com/sgjgaxtoan — هتلر (@Hitler_rm7) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

ورغم كل تلك المطالب بإعفاء الفراج من تقديم برنامجه، أو بإعفائه من الإعلام الرياضي ككل، إلا أن عدداً من المغردين دافع عنه، واتهم من يطالب بإعفائه بالتعصب الرياضي، في إشارة إلى كون المطالبين بإعفاء الفراج من مشجعي نادي النصر، وهو الخصم التقليدي لنادي الهلال الذي يتهم الفراج على الدوام بالانحياز له.

#اعفاء_وليد_الفراج_مطلب

بالاصح هو من يحارب تعصبكم النتن ويكشف لكم الحقائق لكن الطحالب والقواطي صم بكم عمي

واصل يابطل💙 @waleedalfarraj pic.twitter.com/eX6zUqCzsp — #خربينهو🔹🇸🇦 (@al_enzi_m) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

#اعفاء_وليد_الفراج_مطلب. انجح اعلامي رياضي عندنا قوي شخصيه ولايهمه بالتوفيق للفراج — الحياة امل (@shRam9) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

بعد التحري والاطلاع تبين أن هذي المطالب من جماهيرمجلودة من وليد الفراج وطلبهم غير منطقي كونهم أول المتابعين لبرنامجه #اعفاء_وليد_الفراج_مطلب — كونان (@Mo_conan_F16) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

#اعفاء_وليد_الفراج_مطلب اغلب الي مشاركين في الهاشتاق حفايض سمعونا صياحكم😂😂😂 — ابوسيف (@khaledalsahlik1) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

وليد الفراج اعلامي كبير وله باع طويل بالاعلام وحضوره له هيبه اعلاميه قليل تجدها عند غيره. #اعفاء_وليد_الفراج_مطلب — ∂ џ ρ ℓ ΐ ห ĝ☄ (@wwwwwwwwww2013) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧