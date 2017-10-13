ذكرت صحيفة “خبر ترك” وصحف أخرى، الجمعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه لا توجد مشكلة في عملية الشراء المقررة لمنظومة صواريخ أرض جو من طراز (إس-400) الروسية وإنه تم إجراء محادثات أيضا بشأن منظومة (إس-500).

وأضاف إردوغان متحدثا للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من رحلة إلى أوكرانيا وصربيا إنه لن يكون هناك إنتاج مشترك في المرحلة الأولى من صواريخ (إس-400) التي ستشتريها تركيا لكن في المرحلة الثانية ”سنتخذ بإذن الله خطوات بخصوص الإنتاج المشترك“.

وكان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو قد صرح في مقابلة مع صحيفة “أكشام” نشرت الاثنين الماضي “لم نتلق أي رفض رسمي حول هذا الموضوع. بوتين نفسه قال لنا إننا نستطيع اتخاذ خطوات للإنتاج المشترك. وإن التكنولوجيا ذات الصلة ستكون متاحة لنا. ولكن إذا اتخذت روسيا من هذا الأمر موقفا سلبيا، فعندها يمكننا التوصل إلى اتفاق الاتفاق مع بلد آخر”.

وأضاف الوزير التركي “نحن نطلب شراءها (منظومات إس-400) على وجه السرعة، لأننا بحاجة إليها. فنحن نحتاج لحماية مجالنا الجوي. وإذا كانت الدول التي تعارض شراء تركيا لهذه المنظومات من روسيا، لا تريد أن نشتري “إس 400″ من موسكو، فيجب عليها أن توفر لنا الخيار البديل”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي أن “أنقرة وقعت اتفاقا مع موسكو حول توريد أنظمة صواريخ إس 400 ودفعت عربون الصفقة”.