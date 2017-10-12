قالت وكالة الانباء الأردنية “بترا” إن محكمة أمن الدولة الأردنية برأت مواطن من تهمة تجنيد أشخاص للالتحاق بجماعات مسلحة في سوريا للقتال هناك بعدما تبين لها أن حقيقة إرساله رسالة هزلية لأحد الأصدقاء بقصد المزاح.

ووفقا للوكالة، فقد تسببت رسالة نصية لـ”نكتة” حول تنظيم الدولة في توقيف المواطن ، حيث أراد أن يرسلها إلى صديق له من باب الدعابة، لكنها وصلت بالخطأ إلى شخص آخر قام بدوره بإبلاغ الجهات الأمنية.

واحتفظ المتهم برسالة نصية لـ”نكتة” استنسخها من مواقع إلكترونية تتضمن “دعوة الرجال المتزوجين إلى إرسال زوجاتهم للقتال في سوريا كي ينلن الشهادة هناك، وبالتالي تكسب الزوجة الجنة والزوج راحة البال”.

وقالت الرسالة إن هناك مؤسسة اسمها جمعية الرفق بالرجال تشرف على إرسال الزوجات إلى ساحات القتال، وإنه في حال مقتل الزوجة يتم تعويض الزوج بزوجة أخرى جديدة.

وتضمنت الرسالة أيضا دعوة الرجال المتزوجين إلى العمل بمضمونها وإبلاغ الأزواج الآخرين عن هذه الحملة.