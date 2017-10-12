أكد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، أن قطر لم تعد تعتمد على السعودية ودول الحصار في تأمين موادها الغذائية، مؤكدا على استعداد الدوحة لما هو أسوأ.

وقل “العذبة” خلال استضافته في برنامج “الحقيقة” المذاع على تلفزيون قطر الرسمي إن قطر لم تعد مهددة بتجويع السعودية وغيرها فيما يتعلق بالامن الغذائي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عملية تأمين المواد الغذائية من مصادر مختلفة ستأخذ وقتا.

عبدالله العذبة : لم نعد مهددين من السعودية وغيرها بتجويعنا ومحاصرتنا بمنع تدفق المواد الأساسية من الغذاء والدواء #الحقيقة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/vJB6t23y4d — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) ١١ أكتوبر، ٢٠١٧

واوضح “العذبة” ان تغير الأماكن التي عملت قطر على توريد موادها الغذائية منها سيحتاج بعض الوقت، مشيرا إلى ان المواد الغذائية أصبحت تاتي من دول خارج نطاق دول الحصار مثل “الكويت وتركيا وإيران وسلطنة عمان وباكستان”، متوقعا المزيد من المصادر خلال عام، مؤكدا استعداد الدوحة لما هو أسوأ.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 من يونيو/حزيران الماضي، إثر الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر، فيما تشير البيانات إلى تعافي قطر من تداعيات الحصار بعد أقل من شهرين من فرضه.