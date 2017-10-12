قال جاسم راشد الشامسي مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية السابق إن حكومة أبو ظبي تورطت بمناهضتها للربيع العربي، وأصبحت تعتبر كل من ينادي بالحرية أو المشاركة السياسية عدوا لها.

وأضاف الشامسي -خلال نشرة للجزيرة- أن حكومة أبو ظبي تمارس القتل وأشكال التعذيب والتضييق على الحريات وتشتري أجهزة التنصت المتطورة لإظهار أنها تسيطر على الوضع، لكنها لم تفلح في ذلك، وفق تعبيره.

وقال أيضا إن النظام الإماراتي وضع خططا لمحاربة التيار السياسي الإسلامي، وتعزيز التوجه العلماني، وفق ما صرح به في لقاءات سابقة.

مسؤول سابق بالحكومة الإماراتية: حكومة #أبوظبي تورطت بمناهضتها للربيع العربي وتعتبر كل من ينادي بالحرية أو المشاركة السياسية عدوا لها pic.twitter.com/i9TJw8Ty7y — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 12, 2017

وقد ندد ناشطون في عدة مناسبات بمحاربة الإمارات لثورات الربيع العربي، ودعمها للانقلابات، ومحاولاتها للهيمنة في دول عربية تشهد اضطرابات مثل اليمن وليبيا.