نجا طفل بريطاني من الموت المحقق في إحدى محطات القطارات البريطانية في واقعة مفاجئة وصادمة، عندما انزلقت عربة الطفل الصغير باتجاه السكة الحديدية لحظة مرور قطار شحن كان يسير بسرعة كبيرة.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو التقطته إحدى الكاميرات الموجودة بمحطة نونيتون للسكك الحديدية في بريطانيا، وتظهر فيه إحدى المسافرات تحمل طفلها الصغير بين يديها في اللحظة التي تنزلق فيها عربة الطفل، التي تحتوي على حقيبة وبعض الأغراض باتجاه السكة الحديدية ليصدمها قطار شحن كان يتحرك بسرعة كبيرة.

وتدخلت العناية الإلهية التي ألهمت الأم بأخذ طفلها من عربته الصغيرة قبل انزلاقها بثواني تجاه السكة الحديدية .

ووجه المسؤولون في جمعية سلامة السكك الحديدية في بريطانيا نداء لجميع الأهالي لوضع عربات الأطفال على وضع الفرامل أثناء وقوفهم بالقرب من السكك الحديدية، تجنباً لوقوع مثل هذه الحوادث، وعدم ترك تلك العربات بعيداً عن الأنظار.