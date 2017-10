أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، خلال زيارة رسمية للمغرب أنه تم إلغاء التأشيرة عن المغاربة للدخول للأراضي الروسية.

ونقلت صفحة الحكومة الروسية على “تويتر” قول ميدفيديف إن “السفر بدون تأشيرة والرحلات المباشرة مع المغرب، من شأنها تشجيع وتطوير السياحة بين بلدينا”.

Visa-free travel and direct flights with Morocco promote the continued development of tourism between our countries #Medvedev

