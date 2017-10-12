أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، خلال زيارة رسمية للمغرب أنه تم إلغاء التأشيرة عن المغاربة للدخول للأراضي الروسية.

ونقلت صفحة الحكومة الروسية على “تويتر” قول ميدفيديف إن “السفر بدون تأشيرة والرحلات المباشرة مع المغرب، من شأنها تشجيع وتطوير السياحة بين بلدينا”.

Visa-free travel and direct flights with Morocco promote the continued development of tourism between our countries #Medvedev — Government of Russia (@GovernmentRF) October 11, 2017

وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت في 17 نيسان/ أبريل الماضي، أنها سمحت لمواطني 18 دولة عبر العالم بالدخول إلى منطقة الشرق الأقصى لروسيا بدون تأشيرات، من بينها المغرب عبر ميناء “فلاديفوستوك”.

يذكر أن الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديف، أشرف، أمس الأربعاء، بالرباط، رفقة نظيره المغربي سعد الدين العثماني، على توقيع 11 اتفاقية تهم مجالات التعاون الجمركي، والفلاحي، والعسكري، والدبلوماسي، والإداري، والتجاري، والثقافي، والنجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، والاستعمال السلمي للطاقة النووية.