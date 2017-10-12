أعلن رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، خلال زيارة رسمية للمغرب أنه تم إلغاء التأشيرة عن  المغاربة للدخول للأراضي الروسية.

 

ونقلت صفحة الحكومة الروسية على “تويتر” قول ميدفيديف إن “السفر بدون تأشيرة والرحلات المباشرة مع ، من شأنها تشجيع وتطوير السياحة بين بلدينا”.

 

وكانت الحكومة الروسية، قد أعلنت في 17 نيسان/ أبريل الماضي، أنها سمحت لمواطني 18 دولة عبر العالم بالدخول إلى منطقة الشرق الأقصى لروسيا بدون ، من بينها المغرب عبر ميناء “”.

 

يذكر أن الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديف، أشرف، أمس الأربعاء، بالرباط، رفقة نظيره المغربي سعد الدين العثماني، على توقيع 11 اتفاقية تهم مجالات التعاون الجمركي، والفلاحي، والعسكري، والدبلوماسي، والإداري، والتجاري، والثقافي، والنجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، والاستعمال السلمي للطاقة النووية.