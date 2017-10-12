تصدر مرشح قطر حمد الكواري الجولة الرابعة لانتخابات اليونسكو برصيد 22 صوتا وتعادلت مرشحتا مصر وفرنسا برصيد 18 صوتا لكل منهما وستقام جولة حاسمة غدا لتحديد الفائز بمنصب المدير العام لليونسكو.

وانتهت مساء اليوم الأربعاء عملية التصويت في الجولة الرابعة لانتخابات أمين عام منظمة اليونسكو، وأسفرت نتائج الجولة الرابعة عن حصول المرشح القطري حمد الكواري على 22 صوتًا، وحصول مصر على 18 صوتًا وفرنسا 18 صوتًا.

وانسحب اليوم مرشحا دولتي الصين ولبنان لصالح المرشحة المصرية، بحسب ما اعلنه السفير محمد العرابي مدير حملة ترشح السفيرة مشيرة خطاب

يشار إلى انه وفقا للإجراءات، فإن عملية التصويت ستعاد بين المرشحة الفرنسية والمرشحة المصرية غدا الجمعة، والفائز منهما سينافس المرشح القطري في جولة خامسة حاسمة.