شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس هجوما عنيفا على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وذلك على إثر اتهامه لقطر بدعم الإرهاب وتحريضه ضد مرشحها في انتخابات مدير عام “اليونسكو”.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” موجهة حديثها لـ”ساويرس”:” اولا: ما دليلك؟…ثانيا: نصدقك ولا نصدق المصوّتين؟”.

وأضافت: “ثالثا: اذا كانت قطر إرهابية فأمريكا أيضا إرهابية وفرنسا إرهابية ومصر إرهابية والسعودية إرهابية وإيران إرهابية وبريطانيا إرهابية وروسيا إرهابية وإسرائيل المحتلة عرّابة الإرهاب وكل حكومة على وجه الارض باعت سلاحا او تدخلت في شؤون دول أخرى او بحثت عن نفوذ على الساحة الدولية هي إرهابية”.

وألجمت “عويس” المليونير المصري قائلة: “رابعا: ذكّرنا بهوية المتورط في تفجير كنيسة القديسين رأس عام٢٠١١”.

واختتمت تدوينتها قائلة: “خامسا: ليتك تقرأ سيرة ممثل قطر ومؤهلاته وتحكم عليها بدل ممارسة شعبوية جرّبتها قبلك دول الحصار وفشلت”.

وحصل المرشح القطري حمد الكواري” والمرشحة الفرنسية أودري أزولاي الأربعاء على 18 صوتا لكل منهما، في انتخابات الجولة الثالثة لانتخابات اليونسكو، بينما حصلت المرشحة المصرية مشيرة خطاب على 13 صوتا.

وتتزايد حظوظ المرشح القطري في الفوز بالمنصب الدولي رغم الحملة الشرسة التي شنها مندوبو عدة دول ضده، منهم دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، والتي تفرض حصارا على قطر منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.

ويتوقع مراقبون، أن يحصل “الكواري” و”أزولاي”، على أعلى الأصوات في انتخابات الجولة الرابعة، الخميس، ليخوضا سويا المنافسة الجمعة المقبلة، على منصب مدير عام اليونسكو، خلفا للبلغارية “إيرينا بوكوفا.