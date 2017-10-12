سخر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم، من إعلان مواقع سعودية عن إقامة حفل للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في السعودية ووفقا لـ”الضوابط الشرعية”.

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مواقع سعودية : “شيرين ستحيي حفلاً غنائياً في الرياض وفقاً للضوابط الشرعية ” هل ستغني أذكار الصباح و المساء مثلاً ؟ أم تتوضأ قبل الحفل”.

مواقع سعودية :

"شيرين ستحيي حفلاً غنائياً في الرياض وفقاً للضوابط الشرعية "

هل ستغني أذكار الصباح و المساء مثلاً ؟

أم تتوضأ قبل الحفل

م.ر — فيصل القاسم (@kasimf) October 12, 2017

ورفض مغردون سعوديون الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب المزمع إقامته ضمن فعاليات العشاء السنوي الخيري الخامس الذي تقيمه جمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان (سند) نهاية الشهر الحالي بالمملكة السعودية، وفق ما نشرت مواقع إلكترونية نقلا عن مديرة الجمعية ريم الحجيلان.

ورغم تأكيد الحجيلان أن المناسبة لن تكون حفل غنائيا عاما كما يروج له، وإنما دعوة عشاء خاصة لداعمات الجمعية من السيدات بعد أن يتم بيعهن بطاقات المناسبة المقدرة بين “أربعمئة وخمسمئة بطاقة”، إلا أن انتشار سعر البطاقة الواحدة الذي قيل إنه سوف يكون عشرة آلاف ريال سعودي، وكذلك إقامة حفل غنائي في الرياض لم يمرا دون أن يكون لهما صداهما على مواقع التواصل.

وأطلق الناشطون هاشتاجا بعنوان: ” #الشعب_يرفض_حفلة_شيرين”، احتل قائمة “الترند” السعودي على موقع “تويتر” أكدوا فيه على رفضهم القاطع لإقامة الحفل.

ووصف مغردون الحفل أو الدعوة للعشاء بأنه نوع من أنواع التلاعب بالدين، وإلباس المنكرات سترة الإنسانية “حنا نجيبها ونقول للناس فلوسها لمرضى السرطان ونضحك على الله علما بأن ريع الفلوس أصله حرام زي اللي يسرق منك ويتصدق لنفسه”.

#الشعب_يرفض_حفله_شيرين

كفو ولايشرفنا إستضافة صايعات !

وزير الترفية الزبال ، ماعنده مراعاة لمشاعر ذوي الشهداء ! — رماد (@muhannad__1992) October 12, 2017

جمعية اساساً قائمة على تبرعات اهل الخير .. ما ادري حفل شيرين على حساب من؟ عسى بس مهو على حساب المتبرعين للمرضى؟! #الشعب_يرفض_حفله_شيرين — ماجد الحسن الرويلي (@majedALRoili) October 12, 2017

#الشعب_يرفض_حفله_شيرين

مخافة الله قبل كل شي انضرو ماذا حصل للدول التي كان لديها مراقص وحفلات تمر الان باصعب المراحل حفض الله بلادنا — شقران ابن سلمان (@5536_63) October 12, 2017

#الشعب_يرفض_حفله_شيرين سبهان االله فعل خيري باغاني وفوق ذلك لا احترام للجنود اللي على الحد حماة الدين والوطن ولا لأسر الشهداء حسوا فيهم — f_alshahrani (@Fa66930226) October 12, 2017

#الشعب_يرفض_حفله_شيرين

اللي اعرفه أن الشخص يتصدق ، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب

لكن تتصدق بمعصية الرب هذي والله جديدة !!pic.twitter.com/zdxpdQZzCg — فارس الهلال ³⁵ᴷ (@faare8) October 12, 2017