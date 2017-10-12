سخر الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور ، من إعلان مواقع سعودية عن إقامة حفل للفنانة المصرية في ووفقا لـ”الضوابط الشرعية”.

 

وقال “القاسم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مواقع سعودية : “شيرين ستحيي حفلاً غنائياً في وفقاً للضوابط الشرعية ” هل ستغني أذكار الصباح و المساء مثلاً ؟ أم تتوضأ قبل الحفل”.

 

ورفض مغردون سعوديون الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب المزمع إقامته ضمن فعاليات العشاء السنوي الخيري الخامس الذي تقيمه جمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان (سند) نهاية الشهر الحالي بالمملكة السعودية، وفق ما نشرت مواقع إلكترونية نقلا عن مديرة الجمعية ريم الحجيلان.

 

ورغم تأكيد الحجيلان أن المناسبة لن تكون حفل غنائيا عاما كما يروج له، وإنما دعوة عشاء خاصة لداعمات الجمعية من السيدات بعد أن يتم بيعهن بطاقات المناسبة المقدرة بين “أربعمئة وخمسمئة بطاقة”، إلا أن انتشار سعر البطاقة الواحدة الذي قيل إنه سوف يكون عشرة آلاف ريال سعودي، وكذلك إقامة حفل غنائي في الرياض لم يمرا دون أن يكون لهما صداهما على مواقع التواصل.

 

وأطلق الناشطون هاشتاجا بعنوان: ” #الشعب_يرفض_حفلة_شيرين”، احتل قائمة “الترند” السعودي على موقع “تويتر”  أكدوا فيه على رفضهم القاطع لإقامة الحفل.

 

ووصف مغردون الحفل أو الدعوة للعشاء بأنه نوع من أنواع التلاعب بالدين، وإلباس المنكرات سترة الإنسانية “حنا نجيبها ونقول للناس فلوسها لمرضى السرطان ونضحك على الله علما بأن ريع الفلوس أصله حرام زي اللي يسرق منك ويتصدق لنفسه”.

 