تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للرئيس التنفيذي لشركة “سوفت بنك” اليابانية، ماسايوشي سون، كشف فيه جانبا من كواليس لقائه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قبل عدة أشهر، وكيف أقنعه باستثمار 45 مليار دولار في صندوق استثماري للتكنولوجيا في 45 دقيقة فقط.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وخلال لقاء مع قناة “بلومبيرغ” الأمريكية، سأل المذيع “ماسايوشي” عن كيفية تمكنه من إقناع “ابن سلمان” باستثمار 45 مليار دولار في ساعة واحدة، فقاطعه الأخير قائلا: “قولك ساعة واحدة أمر غير صحيح. فقط في 45 دقيقة 45 مليار دولار”.

ليعتذر المذيع، قائلا: “حسنا صحيح أعتذر. ما الذي قلته له (للأمير بن سلمان) إذن كي تقنعه خلال 45 دقيقة باستثمار 45 مليار دولار؟”.

فأجاب “ماسايوشي” موضحا أنه قال للأمير السعودي: “أتيت للحديث معك لأول مرة، سأمنحك هدية، هدية ضخمة، هدية تقدر بتريليون دولار، فاتسعت عيني الأمير (تعبيرا عن الدهشة) وقال: حسنا. الأمر فعلا مثير”.

بن سلمان أصبح مسخرة العالم ، لاغرابة فالرجل بلا خبرة ولاتجربة.

شاهد كيف حلبوه مليار دولار في الدقيقة الواحدة. pic.twitter.com/4xUkKvcfhk — أسعد الشرعي (@AAlshareey) October 12, 2017

وكان “ابن سلمان” قد التقى “ماسايوشي” أواخر مايو/أيار 2017، في مكتبه بالرياض، عندما كان لا يزال وليا لولي العهد؛ حيث جرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية في المملكة، وتعزيز الشراكة وفق رؤية المملكة 2030.

وعقب اللقاء، أعلن “سوفت بنك” أنه تم الاتفاق على استثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” 45 مليار دولار في “صندوق رؤية سوفت بنك” للتكنولوجيا، الذي ستبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار، منها 28 مليار دولار من “سوفت بنك”.