وجه الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق، جابر الحرمي، صفعة قوية لإعلام النظام المصري، بعد ادعاءه بأن المرشح القطري لانتخابات “اليونسكو” يقوم بتوزيع “شيكات” على مندوبي الدول الاعضاء ورشوتهم ليصوتوا له.

وقال الحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها فيديو للإعلامي الموالي لنظام “السيسي” محمد الغيطي: ” يتحدثون أن #قطر دفعت للفوز بانتخابات #اليونسكو .. لو هذا حدث لكان نظام #السيسي أول من باع مرشحته.. نظام باع #مصر لن يتردد في بيع ما دونها..”

يتحدثون أن #قطر دفعت للفوز بانتخابات #اليونسكو ..

لو هذا حدث لكان نظام #السيسي أول من باع مرشحته..

نظام باع #مصر لن يتردد في بيع ما دونها.. pic.twitter.com/auGBiP0QSX — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 11, 2017

وكان رواد موقع “تويتر” قد تداولوا مقطع فيديو يعكس حالة الإرتباك والتخبط والتلفيق التي يعيشها النظام المصري وأبواقه الإعلامية بعد أن جن جنونهم لتقدم المرشح القطري في الجولة الثانية لانتخاب مدير عام “اليونسكو” وحصوله على أعلى الأصوات.

وبحسب الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، زعم الإعلامي المصري “محمد الغيطي” الذي سبق وأن زعم بان الجيش المصري اختطف قائد الأسطول الخامس الأمريكي، أن المرشح القطري حمد الكواري يجلس في مطعم بجانب “اليونسكو” ويجتمع بمندوبي الدول الأعضاء ويصدر لهم شيكات مقابل التصويت له.

وقال “الغيطي” مستخفا بعقول المشاهدين، إن أحد العاملين في المطعم أخبر احد أصدقائه بالأمر، مشيرا إلى انه ربما يحصر على صور للشيكات المزعومة.