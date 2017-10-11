قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الحرب المقبلة على الجبهة الشمالية ستكون مع سوريا ولبنان معاً.

وقال ليبرمان، في كلمة أمام الجنود الإسرائيليين في مقر وزارة الأمن في تل أبيب بمناسبة عيد “العرش”، أمس الثلاثاء، إن الحرب المقبلة ستكون مع سوريا ولبنان معاً، مضيفا: “في الحرب المقبلة في الشمال لن تكون هناك جبهة لبنان، ستكون هذه جبهة واحدة، جبهة الشمال المؤلفة من سوريا ولبنان معاً”.

وتابع: “الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو حرب محتمل، موضحاً أن الواقع الحالي يخلق تحديات كبيرة أمام الجيش الإسرائيلي خاصة في القطاع اللبناني والسوري الذي يعتبر جبهة واحدة، مؤكداً أن “الجيش اللبناني فقد استقلاليته، وتحول إلى جزء لا يتجزأ من منظومة حزب الله”.

كما تحدث ليبرمان عن احتمال نشوب حرب على الجبهتين الشمالية والجنوبية (قطاع غزة) في الوقت نفسه، وقال: “إذا فتحت المعركة القادمة، لا فرق أين تبدأ سواء في الشمال أو الجنوب، ستصبح معركة على الجبهتين، وهذه الفرضية الأساسية لدينا، ولذلك نحن نجهز الجيش”.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن تل أبيب تعمل ما بوسعها لمنع الحرب المقبلة، لكن لا شيء مضمون في الشرق الأوسط، على حد تعبيره، وأضاف: “المفهوم الأساسي لدي هو أن من يريد السلام عليه الاستعداد للحرب”، من يريد السلام ملزم بالاستعداد للحرب، وآمل أن يفكر أعداؤنا في الجانب الآخر جيدا حول أي خطوة ضد دولة إسرائيل، من أجل ألا نضطر أن نجسد كل قوة وكل قدرات الجيش الإسرائيلي”.