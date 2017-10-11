كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تغير حاله وأصبح من المشغولين بـ”الليالي الحمراء”، على حد وصفه.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يعرف عن بن سلمان سابقا أنه أهوج وأحمق، لكنه بعيد عن أجواء السكر والمجون، إلا أن الحال تغير منذ عدة أشهر، فأصبح من المشغولين بالليالي الحمراء”.

يعرف عن بن سلمان سابقا أنه أهوج وأحمق، لكنه بعيد عن أجواء السكر والمجون، إلا أن الحال تغير منذ عدة أشهر، فأصبح من المشغولين بالليالي الحمراء — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 11, 2017

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية منذ تسلم ولي العهد السعودية مسؤولياته، تحولا جذريا من النقيض إلى النقيض، حيث شهدت الآونة الاخيرة صدور العديد من القرارات التي تلغي الصورة الذهنية المعروفة عن المملكة، من خلال السماح بإقامة الحفلات الغنائية وبثها عبر القنوات الرسمية.

كما أكدت العديد من التقارير بأن “ابن سلمان” يسعى لتحويل بلاده إلى “دبي” أخرى، وذلك اتباعا لنهج ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي يتخذه “ابن سلمان” قدوة له.

وكان موقع “ستراتفورد” الامريكي قد كشف بأن محمد بن سلمان يسعى لان يكون زعيما “علمانيا”، وانه سيتخلص من لقب خادم الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن صحيفة “وطن” لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي.