تفاعل الرئيس التركي والوفد المرافق له، مع وصلة غنائية من ، قدّمها  .

واقترب “داكيتش” من طاولة أردوغان وزوجته، وقدم موّالاً، تبعه بأغنية شهيرة من ، تدعى “عثمان آغا”، برفقة فرقة موسيقية تواجدت في المكان، حيث صفق الوفد التركي الذي ضمّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وعدداً من الوزراءبحرارة، لأداء الوزير الصربي داكيتش، الذي بدا منسجماً بالأغنية.

 

وأقام الرئيس الصربي مأدبة عشاء فاخرة على شرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل لصربيا في زيارة رسمية برفقة عدد كبير من المسؤولين الأتراك.

 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الوزير الصربي مقطوعات غنائية لضيوفه، حيث سبق وغنَّى باللغة الروسية واليونانية، خلال استقباله لوزير الخارجية الإيطالي الصيف الماضي.