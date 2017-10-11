تفاعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له، مع وصلة غنائية من الفلكلور التركي، قدّمها وزير الخارجية الصربي إيفيكا داكيتش.

واقترب “داكيتش” من طاولة أردوغان وزوجته، وقدم موّالاً، تبعه بأغنية شهيرة من التراث التركي، تدعى “عثمان آغا”، برفقة فرقة موسيقية تواجدت في المكان، حيث صفق الوفد التركي الذي ضمّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وعدداً من الوزراءبحرارة، لأداء الوزير الصربي داكيتش، الذي بدا منسجماً بالأغنية.

وأقام الرئيس الصربي مأدبة عشاء فاخرة على شرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل لصربيا في زيارة رسمية برفقة عدد كبير من المسؤولين الأتراك.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الوزير الصربي مقطوعات غنائية لضيوفه، حيث سبق وغنَّى باللغة الروسية واليونانية، خلال استقباله لوزير الخارجية الإيطالي الصيف الماضي.